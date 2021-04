Brest : un jeu concours pour gagner... des fauteuils du Quartz

Et si vous emportiez chez vous un petit morceau de l'histoire du Quartz ? C'est ce que propose la scène nationale de Brest qui a décidé d'offrir 90 de ses 1.500 fauteuils mythiques de couleur gris taupe. Ces sièges en bois et tissu, qui datent de l'ouverture du grand théâtre en 1988, sont en bon état mais doivent tous être renouvelés dans le cadre du chantier de rénovation qui vient de débuter.

3 chances de gagner

"Beaucoup de personnes ont mis leurs fesses dessus donc on trouvait ça assez amusant de faire gagner quelques fauteuils au public nostalgique de ces 33 dernières années", sourit Philippe Renard, chargé de relations publiques au Quartz. Pour toucher un maximum de personnes, un jeu concours en trois parties a été imaginé. La première se déroulera ce mercredi 14 avril sur Instagram, puis mercredi 21 avril sur Facebook et enfin mercredi 28 avril sur le site internet du Quartz. À chaque fois, les internautes devront répondre à une question, et un tirage au sort départagera les 48 gagnants. L'initiative suscite déjà un fort engouement sur les réseaux sociaux : le message d'annonce du 15 mars a battu tous les records de likes, de commentaires et de partages.

2 contraintes pour les gagnants

En raison du poids des fauteuils, les gagnants devront pouvoir être véhiculés pour transporter leur lot. Autre contrainte : les sièges nécessitent d'être fixés au sol ou sur une épaisse planche en bois. Philippe Renard espère "qu'il n'y aura pas de surenchère et de gens qui vont remettre les fauteuils en vente sur des sites marchands parce que c'est pas le but !"

Bientôt dans votre salon ? - Quartz