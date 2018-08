France Bleu est à vos côtés pour vivre les événements de l'été en Bretagne. L'équipe vous propose le super-bingo des festivals bretons. Le principe est simple, vous imprimez l'image et vous cochez la grille au fur et à mesure de vos rencontres en festival.

Bretagne, France

La Bretagne, terre de festivals (et de blagues) ! Pour vous accompagner du Festival Interceltique de Lorient à celui du Bout du monde à Crozon en passant par Fête du Bruit à Landerneau, France Bleu vous a concocté un petit jeu : le super-bingo des festivals !

Le principe est simple, vous imprimez notre grille et vous l'emmenez avec vous en festival. Il suffit ensuite de cocher les cases quand vous repérez le détail mentionné !

Bouée licorne, gilet jaune ou bottes en caoutchouc, c'est facile, on gagne à tout les coups! © Radio France - Annaïg Haute

