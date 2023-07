JO de Paris 2024 : AirBnb vous invite à passer une nuit au château de Pierre de Coubertin à Mirville

À près d'un an de Paris 2024, une chambre du Château de Mirville, maison d'enfance du baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux modernes, a été transformée pour un voyage immersif. Pour une nuit seulement, les voyageurs auront l'occasion de se plonger dans l'histoire des Jeux olympiques au Château de Mirville, étape emblématique du relais de la flamme olympique en 2024. En prime, les gagnants pourront faire une partie de tennis avec Caroline Garcia.

À compter du 18 juillet, une nuit unique dans la maison historique - récemment restaurée avec le soutien du CIO et du programme "Patrimoine et tourisme local" d’Airbnb et de la Fondation du Patrimoine - pourra être réservée sur Airbnb pour 24 € en l'honneur de Paris 2024.

Les voyageurs peuvent demander à réserver la nuitée proposée le 18 juillet 2023 à partir de 18h00 sur airbnb.com/coubertin . La nuitée unique aura lieu le 26 juillet 2023 et coûtera 24 euros, en l'honneur de Paris 2024.

L'occupation maximale est de deux personnes. Les hôtes sont responsables de leur propre transport vers et depuis le Château de Mirville, en France.

Jacques de Navacelle, arrière-petit-neveu de Coubertin, accueillera les voyageurs dans la demeure familiale et racontera comment le château a inspiré son illustre aïeul. "Le Château de Mirville est considéré par beaucoup comme le berceau des Jeux Olympiques modernes. C'est dans cette propriété que les graines d'une révolution sportive mondiale ont été semées. Je suis très heureux d'accueillir des invités dans notre maison familiale à un an de Paris 2024".