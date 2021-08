JO de Tokyo : Jessica Fox est à la recherche de sa mascotte perdue dans un train entre Roissy et Marseille

La championne olympique de canoë Jessica Fox à la recherche de sa mascotte et de ses bouquets de fleurs olympiques perdus dans un TGV entre l'aéroport Charles de Gaulle Roissy et Marseille le 31 juillet. La marseillaise lance donc un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver ses bouquets.

C'est un appel à l'aide assez insolite et rare pour la SNCF, la championne olympique de canoë Jessica Fox est à la recherche de ses bouquets et de sa mascotte reçus pour son titre à Tokyo. La plus marseillaise des Australiennes, Jessica Fox a décroché une médaille d'or et une médaille de bronze à Tokyo et est repartie également avec les bouquets olympiques ainsi qu'une mascotte.

La mascotte et les bouquets olympiques de Jessica Fox sont recherchés

La maman de la championne olympique australienne Myriam Jérusalmi a perdu dans le train entre Roissy Charles de Gaulle et Marseille la mascotte et les bouquets olympiques. Jessica Fox a donc lancé un appel sur les réseaux sociaux et à la SNCF pour retrouver les bouquets de sa victoire en slalom C1 : "Ma mère a pris le train 9835 voiture 13 de Paris CDG à Marseille le samedi 31 juillet et elle a oublié mes bouquets de Tokyo2020. Pouvez-vous m'aider à les retrouver? Merci." Si vous les avez aperçu n'hésitez pas à la contacter. La SNCF a de son côté réagit sur Twitter, en félicitant d'abord la championne olympique : "Bravo pour votre médaille! Nous comprenons que ces objets vous sont précieux et nous ferons tout pour vous aider à les retrouver." Pour l'instant la peluche et les bouquets sont toujours portés disparus.