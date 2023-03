JO Paris 2024 : les drapeaux olympiques font étape en Normandie, à Val-de-Reuil

3.000 femmes prendront ce dimanche matin à 10h30 le départ de La Rolivaloise à Val-de-Reuil (Eure). L'athlète Christine Aron et le judoka Thierry Rey sont les marraine et parrain de cette seizième édition. À 502 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, la commune euroise reçoit pour l'occasion la tournée des drapeaux olympiques pour la première fois dans l'Eure. Les drapeaux officiels des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques et de Paris 2024 seront hissés dans le ciel rolivalois. "Ces drapeaux circulent très rarement en France, ils sont sortis une trentaine de fois, une quinzaine de fois en région parisienne exclusivement" se réjouit Marc-Antoine Jamet, le maire de Val-de-Reuil qui voit dans cette tournée la récompense de "l'effort sportif de Val-Reuil, de la course de tout un territoire". La Ville de Val-de-Reuil est d'ailleurs candidate pour accueillir le passage de la flamme olympique. Une flamme olympique qui passera bien par l'Eure. Le président du Département Alexandre Rassaërt et Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques ont signé une convention le 1er mars 2023.

Val-de-Reuil veut accueillir des délégations lors des JO

Les délégations étrangères sont actuellement en repérage en France pour trouver des villes pour se préparer pour les Jeux Olympique Paris 2024. "On a déjà reçu des Saoudiens, on a déjà reçu des Canadiens, on a un projet de recevoir des Danois et des Brésiliens" précise Marc-Antoine Jamet. Le comité paralympique canadien serait très intéressé par les équipements sportifs de la Ville, "le complexe Léo-Lagrange tout neuf de judo, de combat, de lutte et en même temps de basket" avance le maire et "le stade Jesse Owens avec sa piste extérieure, une des plus rapides de France, entièrement neuve, refaite cette année".

Val-de-Reuil peut également s'appuyer sur une capacité hôtelière locale de 400 chambres, à moins de cent kilomètres de Parise et à proximité de l'autoroute. Réponse d'ici fin juin.