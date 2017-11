Jo-Wilfried Tsonga reprend sa licence dans le club de son enfance

Le numéro 1 français a décidé de reprendre sa licence aux JS Coulaines. Pour le club de tennis, qui a vu débuter Jo-Wilfried Tsonga, c'est une très bonne nouvelle.

Tsonga est de retour en Sarthe ! Enfin sur le papier. Le numéro 1 français a pris sa licence dans le club de son enfance, les JS Coulaines. Jo-Wilfried Tsonga y a joué entre ses 7 et ses 15 ans.

C'est lors d'une visite au club, il y a quelques semaines, que tout à commencé. L'ancien entraîneur du joueur, Franck Le Fay, lui lance une boutade. "Il lui a demandé quand est-ce qu'il reviendrait prendre sa licence au club", raconte Cyrille Gasse, le président des Jeunesses Sportives Coulaines, présent au moment de l'échange. "On a eu la surprise de recevoir la demande de mutation par la poste. Il l'avait vraiment pris au mot !" Et le président d'assurer : "il n'y avait aucune demande de notre part, c'est simplement lui qui a souhaité revenir."

On reste attachés à nos racines sarthoises, Enzo Tsonga

Pour le club, c'est une reconnaissance. "C'est vraiment sympathique de sa part, surtout pour ses anciens entraîneurs", se réjouit Cyrille Gasse. Les JS Coulaines sont en légère perte de vitesse. 400 personnes ont pris leur licence cette année. Les dirigeants espèrent que l'arrivée de l'enfant du pays change un peu la donne. "C’est le club où on a commencé, et si cela peut les aider un peu c’est top. On reste attachés à nos racines sarthoises", explique Enzo Tsonga, le frère du joueur.

Jo-Wilfried Tsonga ne devrait pas jouer à Coulaines

L'inscription dans un club français est un acte administratif nécessaire pour pouvoir participer aux tournois. Jo-Wilfried Tsonga ne devrait donc pas jouer avec les couleurs des JS Coulaines. "Ce serait super, mais je crois qu'il ne faut pas trop y compter, s'amuse Cyrille Gasse. En théorie c'est possible, il est sur les listes du club, mais il a surement d'autres choses à faire en ce moment !"

Heureuse coïncidence, le club des JS Coulaines fête ses 50 ans le soir de la finale double de la Coupe Davis. Et si la composition de l'équipe n'a pas encore été annoncée, Jo-Wilfried Tsonga devrait, selon toute vraisemblance, fouler le court du stade Pierre-Mauroy de Lille.

.