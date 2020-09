Joe Biden, candidat démocrate à la Maison Blanche, fait campagne dans le jeu vidéo Animal Crossing

Ils veulent réinventer la campagne présidentielle américaine : le ticket démocrate Joe Biden - Kamala Harris lance une opération communication et marketing sur l'un des jeux les plus populaires du moment, Animal Crossing : New Horizons.

C'était le jeu phare du confinement : Animal Crossing New Horizons. Le joueur peut y personnaliser son île paradisiaque, de sa propre maison jusqu'au plus petit objet décoratif. Une aubaine pour l'équipe de campagne de Joe Biden et sa colistière Kamala Harris, le "ticket" démocrate pour l'élection présidentielle américaine du 3 novembre 2020. Il lance une opération de communication à l'intérieur du jeu rapport The Verge, jeu qui s'est écoulé à plus de 22 millions de copies dans le monde depuis sa sortie le 20 mars.

Des motifs pour afficher son soutien

Les supporteurs démocrates peuvent scanner des QR Codes avec l'application "Nintendo Online" dédiée au jeu sur le téléphone portable. Ils récupèrent alors des motifs pour personnaliser leur île et afficher leur couleur démocrate dans le jeu. Une manière de repenser la campagne pour le candidat de 77 ans qui cherche aussi à rajeunir son image.

“Animal Crossing est une plate-forme dynamique, diversifiée et puissante qui rassemble des communautés du monde entier." explique Christian Tom, directeur des partenariats numériques.

C'est une nouvelle opportunité de connecter les partisans de Biden-Harris alors qu'ils construisent et décorent leurs îles. - Christian Tom

Et l'opération marketing commence à prendre pour recruter des bénévoles pour participer à la campagne :