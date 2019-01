Joe, chien-écouteur, est "l'ange-gardien" d'Audrey à Lewarde

Quand on pense "chiens d'assistance", on pense aux chiens guides d'aveugles. Mais savez-vous qu'il existe des chiens-guides écouteurs, pour aider les personnes sourdes et malentendantes ? L'association "Les chiens du silence" les éduque. Cinq chiens sont actuellement prêtés dans le Nord.

Lewarde, France

Connaissez-vous les chiens-écouteurs ? Ce sont des chiens d'assistance, comme les chiens guides d'aveugles, mais eux accompagnent les personnes sourdes et malentendantes dans leur vie quotidienne.

Ces chiens deviennent les oreilles de leurs maîtres, et les préviennent par contact visuel ou physique, dès qu'il se passe quelque chose.

Cinq chiens-écouteurs dans le Nord

Une seule association éduque ces chiens en France, elle est basée dans les Hautes-Pyrénées, à Escondeaux et s'appelle "les Chiens du silence". Elle reprend un concept né il y a cinquante ans au Canada. Actuellement, cinq chiens sont prêtés à des personnes sourdes dans le Nord.

C'est ainsi qu'Audrey Philippart, une habitante de Lewarde, près de Douai, a rencontré Joe, un berger australien qui a aujourd'hui cinq ans. C'était en juin 2016.

C'est mon ange-gardien, ma moitié

Audrey a 28 ans, elle est devenue entièrement sourde à l'âge de 18 ans, après un accident vasculaire cérébral. Elle vit dans le silence, mais elle s'exprime parfaitement, n'étant pas sourde de naissance, et elle lit sur les lèvres. "C'est mon ange-gardien, c'est ma moitié", explique Audrey. "Sans lui, je n'ai pas de vie. C'est mon monde, et c'est aussi la clé qui ouvre les portes du vôtre".

Audrey utilise aussi le langage des signes avec lui. Joe entend tout, et fait comprendre à sa maîtresse qu'il se passe quelque chose : quelqu'un qui frappe à la porte, un réveil qui sonne, une machine à laver terminer, une personne qui l'interpelle.... Joe prévient aussi Audrey lorsqu'il y a un danger, une alarme incendie, ou une voiture qu'elle n'a pas vue avant de traverser.

Copilote en voiture !

Audrey est contrôleuse de gestion au conseil régional des Hauts-de-France, elle se déplace beaucoup en voiture. "Joe est mon copilote", raconte-t-elle, "il est sur le siège passager, et m'indique les pompiers, la police qui peuvent arriver. Il me montre d'où provient le son, en tournant la tête. Si j'oublie mon clignotant, il me touche la main et me montre le tableau de bord !"

Le chien remplace l'oreille du maître

Une quarantaine de chiens de l'association "Les Chiens du silence" sont en activité en ce moment, après 22 mois de formation en familles d'accueil. Cathy Bire, éducatrice canin, vice-présidente de l'association, remarque que la surdité "est un handicap invisible. Avoir un chien à ses côtés permet de se poser, de pouvoir faire des choses toutes simples. Le chien remplace l'oreille du maître".

L'association vient une fois par an faire un contrôle de tous ces chiens-guides écouteurs, qui prennent leur retraite aux alentours de 10 ans. Joe et Audrey, c'est donc une histoire qui va durer !

L'association a besoin de dons, de bénévoles, et de familles d'accueil.

Association Les Chiens Du Silence : 46 rue des Pyrénées, 65140 Escondeaux

Tél : 05 62 448 558 / Port : 06 49 62 78 16

Mail : leschiensdusilence.ecouteur@gmail.com