Johnny, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot : des lunettes de stars dans la vitrine d'une opticienne de Châteauroux

Le magasin "Vision d'ailleurs", qui a ouvert mardi dernier à Châteauroux, propose des lunettes un peu particulières. Jusqu'à mercredi prochain, vous pouvez admirer des paires ayant appartenu à de grandes stars, de Johnny à Michel Polnareff, en passant par Brigitte Bardot et Jackie Kennedy.

Châteauroux, France

Les grandes lunettes noires d'Audrey Hepburn, les blanches de Michel Polnareff ou encore les lunettes en forme de notes de musique d'Elton John : c'est ce qu'on peut admirer dans la vitrine du magasin "Vision d'ailleurs" à Châteauroux. L'enseigne a ouvert ses portes mardi dernier rue Victor Hugo. Et la gérante, Nathalie Marchais, a voulu marquer le coup avec cette exposition originale.

Les lunettes de Johnny Hallyday et de Brigitte Bardot...

L'exposition, prêtée par le groupe d'opticiens indépendants Optic'libre, a été créée par Pierre Marly. "C'était vraiment l'opticien des VIP des années 1950, souligne Nathalie Marchais. Il répondait à tous les caprices des stars."

Dans la vitrine, on découvre les lunettes de Michel Polnareff, Brigitte Bardot ou encore Serge Gainsbourg. © Radio France - Aurore Jarnoux

Ce sont des lunettes authentiques, portées par de grandes personnalités;" - Nathalie Marchais, opticienne

Dans la vitrine, on découvre notamment trois paires créées pour Johnny Hallyday dans les années 1960. Daniel, un fan, est impressionné : "je suis très très surpris, _c'est extraordinaire_, j'aimerais bien les porter."

Mais les plus originales sont celles de l'humoriste et comédien Pierre Dac. "La branche passe en dessous de l'oreille et elle sont jaunes translucides", décrit Nathalie Marchais.

Les lunettes très originales de Pierre Dac. © Radio France - Aurore Jarnoux

Mais on ne peut pas les acheter

Cette exposition fait un joli coup de pub pour le magasin d'optique. Mais les fans des célébrités vont peut-être être un peu déçus : les lunettes ne sont pas à vendre. "On ne peut pas leur donner de prix, c'est inestimable, souligne Nathalie Marchais. Elles sont verrouillées, la personne qui est venue les installer portait des gants blancs, et on ne peut pas les toucher."

Vous pouvez quand même les admirer avec les yeux jusqu'à mercredi prochain, chez "Vision d'ailleurs", 15 rue Victor Hugo à Châteauroux.