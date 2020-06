Allier: Johnny Halliday s'invite aux municipales à La Petite Marche

Il y a bien eu quelques sourires au moment d'évoquer cette affaire lors de l'audience de ce mercredi. Il est vrai qu'il est assez rare qu'une "célébrité nationale", comme l'a appelé le président, s'invite dans les débats. Tout cela parce qu'un des colistiers a joué avec Johnny Halliday. Pierre Molina est un musicien réputé, pianiste et chef d'orchestre; il dirigeait les cordes (violons, etc...) dans les concerts de l'idole des jeunes. Un avantage de notoriété selon le recours des opposants.

Les 11 candidats de la liste de Didier Imbert, tous élus, étaient présentés avec leur profession. Le rapporteur public reconnaît que le parcours de Pierre Molina était plus détaillé que celui de ses colistiers. Pour autant, il n'y a pas d'information mensongère, cela ne contrevient pas au code électoral, et il n'y a pas d'abus de propagande électorale.

Un écart trop important pour une influence décisive

Et puis surtout, l'écart des voix est très important, difficile de croire que c'est en raison de la seule influence de Johnny. Les 11 élus ont obtenu entre 79 et 90 voix, les 11 candidats de la liste battue entre 21 et 29 voix (sur 113 bulletins exprimés). Bref, la présence inattendue du chanteur n'a pas eu d'influence sur la sincérité du scrutin.

C'est la même chose pour les deux autres motifs invoqués par l'opposition: non conformité de la circulaire envoyée aux électeurs et absence de la motion obligatoire de l'imprimeur. Le rapporteur public a donc conclu au rejet du recours. La décision a été mise en délibéré mais le Tribunal Administratif suit la plupart du temps ces conclusions.