Saint-Mars-du-Désert, France

Johnny ou presque. Le Normand Denis Le Men est le sosie officiel de la star disparue. Vous le connaissez, peut-être, sous le nom de Johnny Rock. Il va donc chanter au festival America les plus grands tubes de la plus grande vedette française.

Hallyday restera mon seul grand amour", Johnny Rock

Et avec Johnny, le vrai, c'est une histoire d'amour qui dure depuis plusieurs décennies : "ça fait 35 ans que je vis dans sa peau et je m'y sens bien. C'est ma passion, ma vie lui est consacrée. Mais je ne suis pas un fou, je suis raisonnable. En dehors de la scène, je redeviens monsieur-tout-le-monde. Il y a beaucoup de gens qui le pleurent encore aujourd'hui. Ils sont toujours dans la peine, dans le deuil depuis 6 mois. Moi, ce qui me sauve, c'est la scène".

Au festival America de St-Mars-du-Désert, Johnny Rock reprendra les plus grands tubes de la star : Gabrielle, Que je t'aime, Toute la musique que j'aime, Je te promets, Le Pénitencier et bien d'autres.