Saint-Étienne, France

L'idée de cette messe pour Johnny Hallyday dans la cathédrale vient d'une commerçante Ponote qui a toujours été fan du rockeur. Martine Valois a soumis son intention au recteur de la cathédrale qui a dit oui après quelques heures de réflexion. Selon la commerçante, spécialiste en dentelle, il pourrait y avoir beaucoup de monde pour célébrer Johnny dans la cathédrale. Elle a notamment contacté des associations de bikers. Des guitaristes viendront joueur quelques morceaux. La Ligue Contre le Cancer pourrait également s’associer à l’évènement.

Johnny et la religion

Martine Valois estime que son idée est finalement assez simple. « L’idée c’est de réunir ceux qui l’aiment et faire un autre hommage, un hommage supplémentaire. Malgré tout, Johnny, c’est quelqu’un qui est dans la religion. Je voulais un lieu qui témoigne de quelque chose d’important ».

Le recteur de la cathédrale, le père Bernard Planche, a en tout cas voulu accueillir ces fidèles qu'il ne voit pas si souvent dans son église. "C’est difficile de dire non à des gens qui viennent et qui veulent porter une intention. On est bien là pour ça et _ce n’est pas à nous de décider pour qui ils ont envie de prier_… Et ce sont des gens que nous voyons assez peu souvent à la cathédrale alors je me voyais mal leur dire non."