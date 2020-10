Jojo, sans domicile niçois donne 150 €uros en petite monnaie pour les sinistrés des vallées

Un geste solidaire et une leçon pour chacun de nous.

Michel Adragna, Jojo et Tanja Jakic

Il dors dans la rue, sa maison c’est le parvis gris du Musée d’Art Moderne dans le centre de Nice, Jojo a contacté une des membre active de l’association « Solidarité 06 » pour lui faire part de son envie d’aider ceux qui dans les vallées des Alpes Maritimes sont, comme lui, privés d’un toit.

France Bleu Azur rencontre Jojo, ce SDF niçois qui donne 150€ pour les sinistrés des vallée Copier

Tania Jakic, rejoint ce sans abris sur le parvis du MAMAC de Nice et le toujours souriant Jojo qui vends le journal « Sans Abris 06 » pour se faire un peu d’argent lui donne deux sacs de pièces. Toutes les économies de Jojo en fait, 150€ qu’il donne pour que Solidarité 06 qui l’aide au quotidien puisse aller aider les « sans maison » des vallées des Alpes Maritimes

Quand je suis venue le voir, j'ai essayé de comprendre, je sais qu'il n'a pas d’argent et c'est pour cela qu'il vend les magazines, mais il a insisté, il m'a dit qu'il a réussi de mettre de coté un peu d’argent et qu’il voulait aider les familles qui ont tout perdu, parce que il sait comment c’est de rester sans rien…Il a sorti deux sacs avec des petits pièces et il a insisté qu'on les prennent.

Qui est Jojo ?

John (alias Jojo) est un roumain de 57 ans il a connu l’orphelinat, la révolution, les coups, les humiliations. Depuis 4 ans il vit à Nice sur le parvis du MAMAC et même si cela fait des années qu’il dors dans la rue, la peur est là tous les soirs.

Ici, c’est une véritable jungle. Je vous jure que la nuit je dors avec la peur peut-être quelqu’un va venir pour jeter une bouteille avec du gasoil pour que je brûle ou que quelqu’un vient quand je dors pour me tuer avec un couteau. Je dors 2, 3 heures par nuit

Le témoignage de Jojo, dans un article qui lui est consacré dans le magazine de rue "Sans-Abri 06

Extrait du magasine associatif "Sans Abri 06" - Solidarité 06

John a son rituel quotidien. Il se lave dans la fontaine, veille à ce que ses affaires soient bien rangées et avec son précieux balais il fait en sorte que les parvis du musée et du théâtre de Nice restent propre.

Si vous souhaitez aider Jojo, il recherche un emploi dans le ménage, la propreté est son obsession même dans la rue. Contactez directement l'association Solidarité 06 par mail : solidarite06nice@gmail.com

Que fait l’association Solidarité 06 ?

L’association niçoise mènent des actions concrètes pour toutes les personnes en difficultés, car comme le répète Cynthia Sébastia Paladini, Tania Jakic, Tatiana Sikic et Michel Adragna, les fondateurs et animateurs de l’association, force est de constater que ce qui nous parait acquis et naturel ne l’est pas pour les gens de la rue, obligés d’attendre la prochaine maraude pour avoir peut-être du papier toilette ou un repas. C’est pourquoi ces quatre amis ont créé un magazine vendu exclusivement par les sans abris.

En pratique, chacun des 10.000 exemplaires édités tous les mois est vendu symboliquement 0,01 € aux sans-abri. Les SDF le revendent aux passant à 2 Euros et gardent l’intégralité des bénéfices pour leurs besoins de première nécessité. Avec un magazine vendu, ils peuvent s’acheter du papier hygiénique. Avec deux, un sandwich ou une paire de chaussettes.

Dans ce journal, pas de politique ni de religion mais tous les autres sujet ! Rubriques écolos avec des conseils anti-gaspi, des portraits de sans-abri et surtout des idées pour que les lecteurs agissent avec la présentation des actions de toutes les associations niçoise qui s’impliquent pour les plus faibles. Nous pouvons participer au financement de ce projet ICI

Solidarité 06 gère aussi la prise de rendez-vous médicaux, assure un suivi, aide pour les démarches administratives, tante de favoriser un retour à l’emploi avec la réalisation de CV et la recherche d’annonces. Les bénévoles de l’association traduisent les documents proposent également des cours de français. Une autre idée concrète et qui a du sens, les bénévoles propose des relookings, coiffure, rasage, hygiène, nouvelle tenue vestimentaire...pour reprendre confiance et changer le regard des autres. Il s'agit d'une action commune avec Secours Populaire qui prête ses locaux et ses douches.

La distribution de repas chaud sur le terrain est un moment fort de la semaine de ces bénévoles azuréens. Tous les samedis 100 à 120 repas avec des vêtements et des kits d’hygiène sont donnés. Ils ont distribués plus de 4000 repas pendant le confinement !