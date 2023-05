Jordy Weiss à l'aise sur un hippodrome : le boxeur participe à sa première course hippique comme driver

Jordy Weiss a de multiples talents. Il est un grand boxeur. Amateur de chevaux et d'hippisme, il va peut-être devenir un bon driver. Sur les réseaux sociaux, le sportif mayennais confie avoir participé à sa première course hippique comme driver amateur lors d'une réunion organisée sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel vendredi 19 mai. "Des sensations et un plaisir inexplicables, à vivre pour s'en rendre compte", écrit-il.

ⓘ Publicité

Jordy Weiss devra quand même quitter les champs de course pour de nouveau s'entraîner sur un ring avant d'affronter prochainement l'Espagnol Jon Miguez pour le titre européen des welters. Les deux hommes avaient fait match nul en avril dernier à l'Espace Mayenne . El Gitano se dit prêt à vite remettre les gants pour conquérir ce titre.