Il a imaginé le plan quadrillé de New-York et son Hôtel de ville au début du 19è siècle. Joseph-François Mangin, né à Dompaire, est aujourd'hui plus connu Outre-Atlantique que dans les Vosges. L'un de ses descendants lui rend "justice" à travers une biographie et une conférence ce samedi.

Joseph-François Mangin, Vosgien plus célèbre à New-York qu'à Dompaire

Vous avez sûrement en tête le plan de New-York : des rues et des avenues à angles droits et numérotées. C'est une histoire connue de l'autre côté de l'Atlantique mais presque ignorée en France : le créateur de ce plan en damier est Vosgien !

Joseph-François Mangin, né à Dompaire en 1758, a imaginé la ville telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il est aussi l'architecte de l'actuel hôtel de ville new-yorkais, d'une cathédrale, d'une prison et d'un théâtre dans "Big Apple". L'un de ses descendants tient à lui rendre "justice". Thibaud Leroy, 40 ans, a écrit la biographie de son aïeul et retracera sa vie lors d'une conférence ce samedi 11 décembre à Dompaire.

"Les New-Yorkais connaissent beaucoup mieux Mangin que les Français", souligne ce Nancéien d'origine qui vit aujourd'hui en Suisse. "Le nom de Mangin est cité sur la façade de l'hôtel de ville sur une plaque explicative de l'histoire du bâtiment. Des professeurs d'université ont fait des recherches spécifiques sur Mangin."

Si vous demandez à quelqu'un de Dompaire, des Vosges et même en France qui est Mangin, personne ne le sait !

S'il tient à cette reconnaissance, "ce n'est pas tant par fierté familiale" explique Thibaud Leroy, "c'est plus parce que c'est dommage d'avoir un personnage comme celui-là sur lequel finalement, on ne sait rien alors qu'on a toute la matière historique pour en savoir plus."

Thibaud Leroy, descendant de Joseph-François Mangin © Radio France - Isabelle Baudriller

Thibaud Leroy a mené des recherches sur son aïeul pendant cinq ans, il s'est appuyé notamment sur une importante correspondance entre Joseph-François Mangin et sa famille : une quarantaine de lettres "de 7 à 10 pages" conservées précieusement de génération en génération : "Si c'était juste un ancêtre avec des données d'état civil, ce ne serait qu'un ancêtre parmi tant d'autres dans un arbre généalogique. Et là, ce qui le rend vraiment passionnant, c'est qu'on a tout le contenu intime de sa vie et l'aventure qu'il a menée".

Aucun portrait de Joseph-François Mangin

La famille de Joseph-François Mangin ne sait pas à quoi il ressemblait. Aucun portrait de lui n'a été retrouvé. Elle ignore également quand, où et dans quelles circonstances il est mort. "Peut-être que des historiens vont commencer à s'intéresser à lui pour creuser et aller plus loin. Ce serait bien que quelqu'un reprenne le flambeau."