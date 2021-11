Joséphine Baker entre au Panthéon ce mardi 30 novembre. Un auteur deux-sévrien a trouvé traces de sa venue en juin 1934 dans le marais poitevin et à Niort, et d'un spectacle annulé à Poitiers qui lui a valu un procès.

Joséphine Baker au Panthéon : l'artiste est passée par Niort et le marais poitevin

Joséphine Baker au Panthéon. La cérémonie se déroule ce mardi 30 novembre. Artiste de music-hall de renommée mondiale, engagée dans la Résistance, militante antiraciste également, Jospéhine Baker est la 6e femme à entrer dans le temple de la République. Une panthéonisation qui intervient 46 ans après sa mort, le 12 avril 1975, à l'âge de 68 ans.

A la pêche dans le marais poitevin

Joséphine Baker qui en 1934 est venue dans le Poitou. Guy Brangier, auteur du livre "Se souvenir du Marais poitevin", en trouve la trace en cherchant dans les archives de la presse de l'époque. "En 1934, Joséphine Baker est déjà extrêmement célèbre. Elle a 28 ans, ça fait 10 ans qu'elle est en France et elle a atteint une certaine notoriété avec la chanson de Vincent Scotto "J'ai deux amours". Elle venait de tourner un film avec Jean Gabin", rappelle l'ancien professeur d'histoire.

Le 22 juin 1934, elle doit se produire à Poitiers, puis le 23 et 24 à Niort. "Sa santé fragile faisait qu'elle était malade et au dernier moment, elle a fait faux bond au théâtre de Blossac. Elle est partie directement sur Niort pour aller se reposer dans le marais poitevin. Le directeur du théâtre de Blossac était particulièrement mécontent, d'autant qu'il a appris qu'elle avait acheté du matériel de pêche pour aller dans le marais poitevin", raconte Guy Brangier.

Un procès s'engage, le directeur du théâtre lui demande 10.000 francs de dommages et intérêts, "ce qui était une somme à l'époque". Le procès dure deux ans. L'artiste est acquittée en juin 1936 par le tribunal de Paris. "Les juges parisiens établiront non sans humour que Joséphine Baker était fondée à ne pas jouer en plein air avec les costumes ultralégers qui ont contribué à son succès car elle eut risqué de casser sa frêle voix", cite l'auteur deux-sévrien. La presse raconte qu'elle aurait pêché une ablette dans le marais poitevin.

Deux soirées de gala place de la Brèche à Niort

Requinquée - sans doute par le bon air du marais - Joséphine Baker se produit bien en revanche à Niort, le lendemain et le sur-lendemain. Un théâtre en plein air a été construit place de la Brèche. "Le spectacle est retardé de plus de 3/4 d'heure tellement l'affluence était importante. Il y avait des musiciens de music-hall, des chanteuses, un jongleur. C'était un spectacle extrêmement complet dont elle assurait la 2e partie avec ses danses qualifiées d'"endiablées" par le journal local et par sa fameuse ceinture de banane qui faisait sa réputation. Le journaliste de l'époque n'a pas pu s'empêcher de dire que "dans un autre contexte, la pudeur en aurait pris un coup".

C'est alors les Fêtes de charité à Niort. Avec, rallye, braderie et un corso fleuri le dimanche après-midi. Là aussi Guy Brangier a retrouvé des archives de l’événement dans le journal. "Il y a quantité de chars fleuris de toutes sortes réalisés par les commerçants, les artisans et même l'école militaire de Saint-Maixent et Joséphine Baker a défilé dans l'un des chars avec l'épouse du président du comité d'organisation". Elle fera la Une du journal local, le Mémorial des Deux-Sèvres.

