Joué-lès-Tours : à 71 ans, Joëlle s'entraine pour devenir championne de e-bowling

"J'adore le vrai bowling, mais je ne peux plus soulever les boules" rigole Joëlle. Alors à 71 ans, cette résidente de la Jocondie, à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), s'est tournée vers les manettes de Wii et elle fait du bowling sur la console. Elle est tombée dedans en octobre et ce samedi 12 novembre, elle participe à son premier tournoi contre deux streamers du Téléthon Gaming à Paris.

"De jouer des plus âgés contre des plus jeunes, ça va me dynamiter !" Joëlle, 71 ans

Des jeunes de la mission locale la coachent tous les mardis : avec sa co-équipière Simone, Joëlle est devenue une pro du e-bowling. "Tu appuies sur le bouton A, ensuite tu te déplace avec les flèches. Là je suis partie un petit peu à gauche tu vois? Après tu appuies sur le bouton en dessous de la manette, balance ton bras, et tu lance ta boule!" Strike !

Une pratique thérapeutique, mais pas que

Se lancer dans le jeu vidéo n'a pas fait peur à la septuagénaire, qui adore les défis. Elle est déjà inscrite à toutes les activités de la résidence, du théâtre au mandala, en passant par les sudokus, alors ce n'est pas la Wii qui allait lui faire peur. Elle en tire beaucoup de choses : "du plaisir et de la camaraderie ! Ça me délasse, ça me vide la tête, je ne pense plus à ce qu'il s'est passé il y a une heure ou la veille ou avant." Puis, d'un souffle, elle concède : ça la sort aussi de sa routine.

Mais il n'y a pas que ça : Manon Picquart, l'animatrice de la résidence, y voit aussi un moyen de garder la forme. "Au niveau physique ce sont des mouvements qui restent doux, mais qui leur permettent quand même de bouger et de stimuler leurs réflexes et leur vision." Participer au Téléthon Gaming a aussi un autre avantage : faire de la pédagogie sur le vieillissement. Les streamers sont bien plus jeunes, mais ils porteront une "combinaison vieillesse", qui limite les mouvements des coudes ou des mains, ou trouble la vision, pour les mettre "à égalité" avec les séniors.

Rendez-vous à 14h25 précise sur Youtube et sur Twitch. Joëlle a envoyé un SMS à ses enfants pour qu'ils soient au rendez-vous. Même si les mots "stream" (diffuser des vidéos en direct) ou "geek" (un adepte des jeux vidéo) lui sont encore inconnus, elle savoure ce moment. "J'ai hâte d'y être! [...] Jouer contre des plus jeunes, ça va me dynamiter !" trépigne la "gameuse". Elle va continuer à s'entraîner, pour devenir championne de France l'année prochaine au Tournois des Séniors, à Paris.