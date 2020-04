Jouer à la pétanque chez soi pendant le confinement !

Si vous aimez taquiner le cochonnet et que les boules vous manquent à cause du confinement, France Bleu a trouvé la solution : des boules de pétanque d’intérieur ou de la mini-pétanque sur table !

C'est Luc Peyronnel, un habitant de Toulon, qui a eu l'idée de la pétanque d'intérieur : des boules en PVC (matière plastique), un diamètre de 72 millimètres, un poids de 680 grammes, comme des boules en acier ! Ces boules présentent une bonne tenue en main, avec les sensations de la vraie pétanque, sans risquer d’abîmer votre sol ou vos meubles !

Approuvé par un champion

Même les meilleurs joueurs sont séduits, comme Didier Choupay, 5 champions du monde de pétanque. Dans une vidéo, il démontre tout l'intérêt de ce que les spécialistes appellent aussi "la pétanque molle" :

Les boules plombent bien, elles amortissent bien. Il est même possible de réaliser des "carreaux" parfaits".

Pour les enfants aussi

Seule contrainte : avoir une pièce ou un couloir assez longs, ou encore mieux : une terrasse. Il existe aussi une version pour les enfants : chaque boule pèse 250 grammes pour 55 millimètres de diamètre. Comptez entre une centaine d’euros les 6 boules. Plus de renseignements sur le site pétanque-web.

Mini pétanque party

En revanche, il n'est pas nécessaire de disposer de beaucoup de place pour pratiquer la pétanque sur table. C'est une invention d'Olivier Bourg, auto-proclamé "directeur de l’UPS : Université de pétanque de salon de Marseille" !

Intergénérationnel

Ca se joue sur une table de 2,20 mètres de long sur 80 cm de large, que l'on peut recouvrir de sable. Les mini-boules ont un diamètre de 3 cm et pèsent 60 grammes. Olivier Bourg est très enthousiaste : "Comme la vraie pétanque, on pointe, on fait des carreaux. C'est ludique, convivial et toutes les générations peuvent y jouer".

On pourrait installer cette mini-pétanque dans les EHPAD, ça permet d'entretenir ses articulations et son équilibre. Et c'est aussi bon pour la socialisation.

Le "professeur" Bourg a organisé des tournois de mini-pétanque qui ont connu un grand succès. Il souhaite maintenant proposer la table à la location et à la vente. Il veut aussi l'améliorer pour qu'elle soit pliable et transportable.

Pour que ses projets aboutissent, ce passionné est à la recherche de partenaires pour développer, financer et commercialiser son invention. Les personnes intéressées peuvent se renseigner via sa page Facebook La mini pétanque party.