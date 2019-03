Jouet-sur-l'Aubois en émoi à cause d'un...emeu !

Jouet-sur-l'Aubois, France

On en croise assez peu dans les rues, c'est vrai...et pourtant : c'est une une drôle de rencontre qu'a fait, lundi après-midi, le garde-champêtre de Jouet-sur-l'Aubois. Un émeu, le deuxième plus grand oiseau du monde actuel derrière les autruches, se pavanait rue de la Croix et rue du 19 mars... un lundi 18 mars ! L'animal a accepté gentiment de rejoindre un terrain clos, en attendant de retrouver son propriétaire. Actuellement en pension, si vous reconnaissez cet émeu, ou si vous savez à qui il peut appartenir, appelez le secrétariat de la mairie de Jouet-sur-l'Aubois au 02.48.76.43.26