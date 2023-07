Jouet-sur-l'Aubois : un jeune footballeur ne trouve plus chaussures à son pied 

Une mère de famille de Jouet-sur-l'Aubois, une commune du Cher, lance un appel au footballeur international Antoine Griezmann. Elle compte sur ses sponsors pour trouver des chaussures de foot adaptées pour son fils Nathan.

À 14 ans (et demi), Nathan mesure 1,85 m et surtout, c'est là bien le problème, chausse du 50 ! Ce jeune habitant de Jouet-sur-l'Aubois, dans le Cher, est aussi un joueur de football et il lui est très difficile de trouver des chaussures à la bonne taille, d'autant que son pied est très large. Cela complique encore l'achat puisque toutes les marques ne conviennent pas. Si Nathan ne trouve pas les fameuses chaussures d'ici fin août, il devra arrêter le foot, un crève-cœur pour lui.

Cela fait déjà longtemps que la mère de Nathan a renoncé à chercher en magasin des chaussures au-delà du 47 et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est aussi la galère sur internet. "On a effectivement l'impression qu'en tapant sur internet, il y a des chaussures jusqu'au 54, explique Adeline Mauguin-Valet, la mère de Nathan, mais quand vous cliquez sur les articles qui remontent, c'est déjà en rupture de stock. Les dernières chaussures que j'ai trouvées l'été dernier pour mon fils étaient des chaussures de rugby en 50 et il a fallu que je remplace les crampons puisque ce ne sont pas les mêmes que pour le foot."

"Pas assez de stock !"

Les stocks sont trop faibles explique Adeline. "Mon appel aujourd'hui, c'est pour faire réagir les marques puisque les adolescents sont de plus en plus grands et il n'y a pas assez de stock. Et il faut que les marques prennent conscience que sur certains modèles de grandes tailles, elles demandent des prix exorbitants*, entre 250 et 400 euros.** Vous imaginez, s'il faut deux paires dans l'année quand la croissance de l'adolescent n'est pas terminée ?*"

Son va-tout, c'est Antoine Griezmann**, le footballeur international français** dont son fils est fan. Adeline lui a lancé un appel sur les réseaux sociaux. "Ce n'est pas pour qu'il nous donne une de ses paires. Son pied est plus petit que celui de mon fils, mais peut-être que via son réseau ou ses sponsors, il pourra attirer l'attention des grandes marques sur ce réel problème. Et ça concerne plus de monde qu'on ne le pense." L'entraînement reprenant mi-août, il faudrait avoir abouti d'ici là.