Après six ans passés sous les couleurs du Tours Football Club, Bryan Bergougnoux quitte la Touraine. Le joueur diffuse sur twitter une lettre de remerciements adressée aussi bien à ses coéquipiers qu'à ses voisins, aux professeurs de ses enfants ou au personnel de la clinique Vinci.

Arrivé au Tours Football Club en 2012, Bryan Bergougnoux a longtemps été une figure emblématique de l'équipe tourangelle. Libéré de sa dernière année de contrat par le club, début juillet 2018, le joueur de 35 ans part vers de nouveaux horizons, mais il a écrit une lettre ouverte pour remercier ses coéquipiers, le public et plus largement, les gens qu'il a cotoyé durant les six années passées en Touraine :

Comme les supporteurs du TFC, Bryan Bergougnoux gardera visiblement de beaux souvenirs de son passage en Touraine

On peut penser qu'il préférera se rappeler des années 2012-2016, durant lesquels il était un pilier de l'effectif tourangeau. Le capitaine du TFC a souvent été décisif, par ses frappes puissantes et ses qualités techniques. On se souviendra aussi de sa panenka face à Ruffier, le gardien de Saint-Etienne, en janvier 2015, lors d'un 16ème de finale de coupe de France épique perdu 5-3 à la vallée du Cher.

Les deux dernières saisons ont en revanche été beaucoup plus pénibles : en conflit ouvert avec le président du TFC, Bryan Bergougnoux a aussi été beaucoup moins présent sur le terrain. En deux saisons, il n'a été sélectionné que 35 fois en ligue 2, dont 12 fois comme remplaçant, avant d'être cantonné à jouer avec l'équipe réserve, ces derniers mois.

Libéré de sa dernière année de contrat avec le Tours Football Club, Bryan Bergougnoux pourrait retourner dans sa région d'origine pour finir sa carrière et préparer sa reconversion. Ces derniers jours, la presse spécialisée a évoqué l'hypothèse de son arrivée au club Thonon-Evian Savoie FC, qui évolue en régional 2.