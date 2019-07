Journée cruciale pour la candidature bretonne de la Torche pour accueillir les épreuves de surf des JO 2024

Cinq sites se disputent l'organisation des épreuves de surf des Jeux olympiques de 2024. En Bretagne, une délégation officielle est reçue ce jeudi à La Torche pour peaufiner le dossier et convaincre que la Bretagne n'a rien à envier à Hossegor, Biarritz, Lacanau ou encore la Polynésie Francaise.

Plomeur, France

La visite qui se déroule ce jeudi se veut assez confidentielle, elle n'est pas ouverte à la presse : "On est en concurrence avec les autres explique une source à la communauté de commune, on ne veut pas révéler nos atouts!".

Elle ajoute qu'elle souhaite que cette journée, qui doit permettre de ficeler les derniers détails du dossier breton, se déroule dans une atmosphère sereine : "il faut se concentrer pour remporter la candidature!"

Une délégation de 7 personnes

Arrivés mercredi en Pays Bigouden, les représentants de l'organisation des JO vont se faire présenter les avantages des lieux. Dans la délégation de 7 personnes, on trouve le président de la Fédération française de surf, mais aussi les responsables techniques et de la sécurité de l'organisation de Paris 2024. Tous vont visiter la Torche, et les élus comptent insister sur l'environnement exceptionnel de ce site placé sur une zone littoral protégée, mais aussi évoquer les possibilités de parking, ou encore la capacité d’accueil des lieux.