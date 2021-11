Journée des toilettes : à Oissel, des toilettes sèches pour dénoncer la suppression des sanitaires en gare

Ce vendredi, c'est la journée mondiale des toilettes. Dans la gare de Oissel, elles ont été supprimés il y a plus de 20 ans. Pour dénoncer cette situation, les membres de l'association SOS Gares ont installé, pour une journée, des toilettes sèches.

"On ne demande pas la Lune, juste des toilettes sèches accessibles à tous." Sur la porte des toilettes sèches, le message est clair. Elles ont été installées par l'association SOS Gares à l'occasion de la journée mondiale des toilettes. L'objectif : c'est de dénoncer l'absence de sanitaires, fermés depuis plus de 20 ans, dans la gare de Oissel. Ces toilettes sèches ne seront installés que pour la journée, au grand regret de beaucoup de voyageurs. "Pas mettre de toilettes c'est quand même embêtant", souligne un premier. "Quand il y a de l'attente, on est obligé d'aller dans des cafés, c'est pas normal", s'agace une seconde.

"Les clients quand ils descendent du train et qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes, ils viennent chez nous mais nous ne sommes pas des toilettes publiques", s'agace lui aussi Michel qui tient la brasserie des voyageurs juste en face de la gare.

Du stress supplémentaire

"Ca pose problème pour les personnes âgées, les femmes enceintes ou les familles, dénoncent Jean-Louis Dalibert, le président de l'association SOS Gares. Ces personnes-là sont stressées, anxieuses quand elles prennent les transports et certaines renoncent même à leurs déplacements."

Et le problème n'est pas seulement oisselien. Dans le monde, l'OMS estime que plus de 4 millions de personnes n'ont pas d'accès à des sanitaires.