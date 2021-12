Journée du pull de Noël : à la mairie de Mayenne, un concours inter-services pour dire qui a le plus beau

Concours du plus beau pull de Noël, de la salle de pause ou du bureau le mieux décoré, de la meilleure chorégraphie, et de la meilleure photo de Noël : à la mairie de Mayenne, pour égayer la fin d'année, les agents rivalisent de créativité pour remporter les votes d'un jury interne.

Lumineux, enguirlandé, vintage, moche, brodé ou perlé : ce vendredi 17 décembre, on fête la journée international du pull de Noël. L'idée c'est bien de se démarquer, comme dans les locaux de la mairie de Mayenne, où le personnel rivalise d'originalité dans un concours inter-services tout le mois de décembre. La catégorie reine, c'est celle du plus beau pull de Noël, mais pas seulement.

Des pulls de Noël de toutes les couleurs, formes et textures

Dans les couloirs et bureaux de la mairie de Mayenne, c'est un festival de couleurs, parfois un peu criardes, souvent clignotantes, que le visiteur ébahi découvre. Chacun et chacune y est allé.e de sa touche personnelle, comme des LED cousues sur la laine, des rubans noués autour du cou, des grelots ajoutés au pull ... un florilège avec du très haut niveau, comme vous pouvez l'entendre :

Les propositions dans la catégorie reine, le plus beau pull de Noël. Copier

On a même croisé le Père et la Mère Noël réunis dans le service du bureau d'étude ... mais on ne vous révèlera pas leurs secrets et préparatifs pour le 24 ! Le Père Noël, alias François, voit toute cette compétition d'un bon œil : "c'est juste pour se faire plaisir, s'amuser un peu entre collègues, on en a besoin en ce moment !"

On a aussi croisé le Père et la Mère Noël à la mairie de Mayenne. © Radio France - Céline Autin

Qui aura le plus beau bureau ? Et la meilleure chorégraphie ?

Le "plus beau pull de Noël" n'est qu'une catégorie parmi d'autres dans ce grand grand concours de fin d'année. Existent aussi les catégories du meilleur scénario avec des mises en scène originales en photo, le prix spécial des élus, le prix accordé au plus beau bureau, ou salle de pause ou véhicule professionnel, et le prix de la meilleure chorégraphie de Noël (vidéo).

A l'entrée du service urbanisme de Mayenne, très sérieux prétendant au titre de "plus beau bureau décoré". © Radio France - Céline Autin

Certains services, comme celui du CCAS, ont une revanche à prendre : "on vise le prix de la plus belle salle de pause, et de la plus belle photo" explique Emeline. Avec un sapin surchargé de guirlandes et le chalet du père noël en modèle réduit à l'accueil, pas question de lésiner sur la déco, "pas cette année, sourit Emeline. On s'est fait battre par la piscine il y a deux ans sur la meilleure photo !"

Le service Ressources Humaines avec des pulls clignotants, à base de licornes, et même avec une jupe de Noël ! © Radio France - Céline Autin

Au service finances, on mise sur les ampoules clignotantes, "du plus bel effet quand il fait nuit". Mais le rival le plus sérieux, le concurrent à abattre, de l'avis de tous, est le service urbanisme. Autel de peluches coiffées d'un bonnet de Noël, étoiles à gogo, les membres du service n'ont pas lésiné, et pour cause : "on est sur une fin d'année épuisante, avec beaucoup de travail, des dossiers qui s'empilent et qui débordent, explique Catherine. Alors c'est une manière de décompresser ! Et puis l'équipe est nouvelle chez nous, ça nous rapproche." C'est un jury impartial, de la communication interne, qui rendra son verdict début janvier. En jeu, du chocolat pour les gagnant.es !