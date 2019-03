Journée mondiale de la prière : dernier espoir des fans des Chamois niortais après trois mois sans victoire ?

Alors que la Journée mondiale de la Prière est célébrée ce vendredi, les supporters niortais ne savent plus à quel saint se vouer. Les Chamois n'ont plus remporté de match en Ligue 2 depuis le 4 décembre si bien qu'avant la réception de Béziers, certains fans pourraient aller allumer un cierge.

Niort, France

"Faire une prière pour les Chamois ? Pourquoi pas !" L'idée fait sourire Bernard Cerceau, supporter des Niortais "depuis soixante ans". Il se prépare à encourager les Niortais vendredi soir à 20 heures pour la réception de Béziers, lors de la 27e journée de Ligue 2. Les Deux-Sévriens n'ont plus engrangé de victoire en championnat depuis le 4 décembre 2018 contre Valenciennes.

Si je devais faire une prière, ce serait pour que l'on marque enfin des buts après trois mois sans victoire ! Si ça doit faire tourner la roue dans le bon sens, alors oui pourquoi pas !"

Onzième du classement de Ligue 2, les Chamois traversent "une mauvaise passe" comme l'expliquait déjà l'entraîneur Pascal Plancque avant même la dernière défaite 4-1 lundi soir à Lens.

Un cierge, une prière ou ne pas changer de maillot entre les matchs

Si à Marseille, les veilles de matchs importants, certains supporters de l'OM vont prier à la Bonne Mère pour mettre toutes les chances de leurs côtés, les fans des Chamois n'en sont pas encore là, ironise Jean-Pierre Burreta, président du club Niort 1925.

On n'a pas la Bonne Mère à Niort donc on va espérer que le Roi Chamois, je ne sais pas s'il existe, nous entende et nous donne cette victoire !"

"Je connais certaines personnes du groupe qui vont porter toujours le même maillot de match en match pour justement ne pas porter la scoumoune mais bon on voit que ça ne marche pas forcément. On espère... On a l'espoir", conclut Jean-Pierre Burreta.