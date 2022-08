Journée mondiale des chiens : ils ont trouvé l'âme sœur grâce à leur amour des chiens

Leurs cinq chiens ne font pas un bruit… Tranquilles et biens dans leurs poils, certains se reposent sur le canapé, d'autres à l'extérieur. La maison de Fanny et Sébastien, à la Chapelle-du-Bois-des-Faulx dans l'Eure, est un véritable havre de paix pour leur petite meute composée d'un mâle et quatre femelles. Pour le couple, tout débute en 2014, Fanny, alors maire-adjointe se rend à la cérémonie du 11 novembre.

Sébastien était ostéopathe canin

C'est là qu'elle rencontre Sébastien : "La secrétaire de mairie m'a présenté Sébastien en me disant "Tiens, il est ostéopathe [canin], ça peut te servir pour tes chiens". Je me suis dit : "Ah bah oui, en plus de ça, il est bel homme, ce qui ne gâche rien"". Sébastien se rend donc chez Fanny pour s'occuper de ses quatre chiens, dont deux ont besoin de soins. Mais l'histoire d'amour ne commence pas tout de suite, "j'ai ramé pendant six mois et finalement je l'ai eu", glisse Fanny.

A l'époque Sébastien a trois chiens. Au total, les amoureux ont donc une meute de sept chiens : "On faisait des promenades avec eux, lance-t-il, _c'est vrai que les chiens ça rapproche. De toute façon il y a toujours un vecteur qui permet d'aller dans le même sens. Nous c'est passé par les chiens_". Le mariage entre les sept chiens fonctionne lui aussi parfaitement. "Je pense avec le recul que les chiens avaient compris avant nous ce qui allait se passer, assure Fanny. Ca s'est super bien passé, il n'y a eu aucune bagarre, aucun clash. L'intégration s'est faite merveilleusement bien".

Fanny travaille dans le secteur de la santé animale

Aujourd'hui, il ne leur reste que cinq chiens. Tous les matins, les toutous ont droit à une balade de 45 minutes, suivie d'une seconde en fin de journée si nécessaire. Si Sébastien a arrêté son activité d'ostéopathe pour chiens, Fanny s'est lancée dans la santé animale depuis 2020. En dehors du travail, les deux âmes sœurs continuent de partager leur amour des chiens.