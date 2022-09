Journée mondiale du rêve : "Il ne faut pas chercher à les interpréter", selon un psychiatre dijonnais

Les rêves, qu'ils soient positifs ou négatifs, que l'on s'en rappelle au réveil ou non, font partie des processus liés au sommeil. Sauf rares exceptions, tout le monde rêve selon les scientifiques. Mais pour ce qui est de leur signification, dans la majorité des cas, il ne faut pas s'y attarder pour le docteur Clément Guillet, expert dijonnais du sommeil. Le Journée mondiale du rêve ce dimanche 25 septembre est aussi l'occasion de demander aux Dijonnais et aux Dijonnaises de nous raconter leurs rêves les plus fous.

Difficile d'interpréter les rêves

Le docteur Clément Guillet est psychiatre et médecin du sommeil à l'hôpital "La Chartreuse" à Dijon. Le rêve, il en connaît un rayon. Selon lui, rien ne sert d'aller chercher la signification de nos songes. "Je pense qu'il faut se méfier des interprétations et symboliques qu'on peut retrouver dans les rêves, explique-t-il. Il y avait une période qui visait à interpréter les rêves et qu'il y ait des symboles dans chaque rêve, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas prouvé scientifiquement." Pourtant, bon nombre de sites internet expliquent ce que cela signifie, par exemple, de rêver que l'on perd nos dents, que l'on vole ou que l'on tombe dans le vide. "Il y a tout un tas de symboliques qui sont évoqués mais qui sont davantage dans la culture populaire que scientifiquement prouvé, assure le spécialiste. Il ne faut pas aller chercher trop les interprétations."

Clément Guillet, psychiatre au Centre d’explorations du sommeil à l'Hôpital de la Chartreuse à Dijon, assure que la plupart du temps, il ne faut pas chercher à interpréter ses rêves. Copier

Une exception peut-être. Les rêves peuvent faire ressortir des traumatismes. "On peut dire par contre que s'il y a des traumatismes qui ont été vécus, il peut y avoir des reviviscences, comme dans le cas des accidents de voiture, décrit le docteur Clément Guillet. Je vois des gens qui ont été traumatisés et qui revivent l'accident de voiture ou l'agression dont ils ont été la victime. Là on peut travailler dessus, on peut modifier ces rêves traumatiques."

Les Dijonnais et leurs rêves insolites

Lorsque les rêves sont des cauchemars, le moment est rarement agréable. En revanche, le rêve peut parfois devenir complètement farfelu. Il devient alors une histoire drôle à raconter au réveil, lorsque l'on s'en souvient. Les Dijonnais et Dijonnaises ont leur lot de songes insolites. Sébastien rêve de voler par exemple. "J'étais en voiture et la route se dérobait, et je volais en voiture, se rappelle-t-il. Un peu comme Harry Potter !" Maely, elle, se souvient d'un rêve raconté par sa sœur. "Elle a rêvé une fois que dans notre famille, on était tous des petits cochons", raconte-t-elle. Pour Amandine, c'est un peu plus embêtant. "J'ai déjà rêver de faire pipi, quand vous avez l'impression de faire pipi, explique-t-elle en riant. Vous ne le faites pas en vrai, bien entendu, mais de rêver de ça, je ne sais pas pourquoi !"