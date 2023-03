Journée mondiale du saucisson : en Mayenne, on privilégie le produit local, "en manger moins mais de qualité"

Le 28 mars est une "journée cruciale quand on part du principe que le saucisson est à la charcuterie ce que la baguette est au pain" assure, sans rire, la CNCT, la Confédération nationale des charcutiers-traiteurs, qui ajoute que "bien choisir son saucisson, fera de vous un homme ou une femme de goût, rendant votre vie sociale épanouie". Le 28 mars est donc une date particulière pour ces professionnels et pour tous ceux qui fréquentent leurs magasins. C'est en effet la journée internationale du saucisson, de tous les saucissons.

D'après la CNTC, 9 Français sur 10 consomment au moins une fois dans l'année du saucisson sec et plus de 8 Français sur 10 déclarent se rendre chez les charcutiers, "pour la qualité de leurs produits" et c'est le cas en Mayenne évidemment. France Bleu Mayenne a profité de la Foire Fleurie de Gorron ce week-end pour demander aux gourmands, gourmets, amateurs de charcuterie si le saucisson fait partie de leur quotidien, franchement oui !

