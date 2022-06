Jubilé de platine : la reine Elizabeth II écrit à de jeunes manchois

Jusqu'à dimanche le Royaume-Uni va fêter le jubilé de platine d’Élizabeth II. 4 jours décrétés fériés pour les 70 ans de règne de la reine. L’événement marque sa montée sur le trône britannique le 6 février 1952. Et pour ce jubilé il y en a qui ont eu une surprise ce sont des petits manchois de 9-11 ans à qui la reine a adressé un courrier récemment. Ces enfants prennent des cours à "Love English" à Equeurdreville avec Kate Beaton et il y a 4 mois ils ont décidé d'écrire à la reine Elizabeth II, surprise elle leur a répondu !

J'ai pleuré quand j'ai ouvert le courrier

Au mois de février alors que la reine était malade du Covid, Kate Beaton et ses élèves décident d'écrire à la reine "pour lui souhaiter un bon rétablissement et lui dire qu'on était très content de fêter le jubilé avec elle. On a fait une grande enveloppe avec des dessins et une lettre et on a envoyé tout cela. Et dernièrement j'ai ouvert la boite aux lettres et j'ai vu Buckingham Palace ! J'ai pleuré quand j'ai ouvert. J'étais très très émue et les enfants aussi."

Dans cette réponse il y avait des photos de la reine une carte et une réponse plus personnelle de sa dame de compagnie. Car c'est la reine elle-même qui choisit que l'on réponde à certaines lettres. Et celle des élèves de Kate Beaton a été choisi. Elle remercie les enfants pour leur mot, leur dessins et se dit très heureuse d'avoir reçu ce courrier. 3Onen ne pensait pas avoir en réponse comme ça ajoute les larmes aux yeux Kate Beaton qui a photocopié le courrier à ses élèves et affiché la lettre sur la devanture de son école "Love English".

La reine Elizabeth II a 96 ans. © Radio France - Katia Lautrou

La santé d’Élizabeth II, âgée de 96 ans, s’étant dégradée, des incertitudes subsistent cependant concernant sa présence aux événements.

Jeudi 2 juin : coup d’envoi des festivités sera donné demain à 10 h, heure de Londres avec un défilé militaire et aérien. Plus de 1 450 soldats, 400 musiciens et 200 chevaux rendront hommage à la reine Élizabeth II.

Vendredi 3 juin : grande messe en la cathédrale Saint-Paul

Samedi 4 juin : course hippique et concert géant

Dimanche 5 juin : grande parade londonienne