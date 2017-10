Juin 1986 : la visite secrète de la chanteuse Barbara au collège de Loué

TEMOIGNAGE - Barbara était venue célébrer le jumelage du collège de Loué avec Göttingen, la Ville allemande qui lui a inspiré la chanson du même nom. Alors que l'artiste est décédée il y a vingt ans, l’une des enseignantes qui a organisé cette visite raconte à France Bleu Maine.

Barbara avait demandé la confidentialité la plus totale: pas de photographe, encore moins de journaliste. Sinon, la chanteuse "faisait demi-tour", se souvient Colette Bellier, professeur d'allemand à l'époque au collège Bellevue de Loué. C'est la raison pour laquelle jamais personne n'avait raconté cette discrète rencontre avec une vingtaine d'élèves de cinquième, quatrième et troisième qui s'apprêtaient à partir en voyage de classe à Göttingen en Allemagne, la Ville qui a inspiré à Barbara la chanson du même nom, véritable hymne à la réconciliation franco-allemande.

"Elle ne marchait pas, elle flottait!"

Colette Bellier se souvient de la manière dont la rencontre a été organisée: un simple coup de fil et, "trois jours plus tard, Barbara arrivait dans une R5 avec son secrétaire". Elle avait dit oui, "comme sur un coup de tête". L'ancienne professeure d'allemand raconte comment la salle avait été décorée "avec des bouquets champêtres réalisés par les élèves et leur famille". Elle se remémore le silence des enfants. Et l'entrée de Barbara: "on n'avait pas l'impression qu'elle marchait mais qu'elle flottait au dessus du sol". Colette Bellier ajoute en souriant: "elle était vêtue de noir, comme on la connaît". L'enseignante décrit une rencontre chaleureuse: "elle a dit bonjour aux enfants les uns après les autres".

Un accueil en chanson

"Pour l'accueillir, nous avons chanté", raconte l'enseignante, aujourd’hui à la retraite. "On lui a demandé si elle voulait bien chanter Göttingen avec nous. Elle a dit non: vous ne demandez pas à un boulanger de vous servir du pain dans la rue!". Colette Bellier se souvient que Barbara, au terme de sa visite de deux heures, avait dit vouloir revenir et aider à la construction d'un foyer de jeunes à Loué. Deux promesses restées lettres mortes.

Barbara a laissé un manuscrit de trois pages dans lequel elle raconte comment et pourquoi elle a écrit la chanson "Göttingen" © Radio France - (photocopie)

