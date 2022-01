Julien, boulanger de Bourgaltroff, propose (encore) des fèves coquines dans ses galettes des rois !

Il récidive ! Après le carton de ses fèves en forme de pénis, l'an dernier lors de l'Epiphanie 2021, Julien Bernard-Regnard, boulanger à Bourgaltroff entre Morhange et Dieuze, vend cette année des galettes des rois avec une nouvelle collection de fèves en forme de zizis. Ils étaient tordus, dodus poilus l'année dernière... ils nous font voyager cette année : ce sont les zizis du monde !

De la Jamaïque aux Etats-Unis, les fèves coquines nous font voyage cette année. © Radio France - Julie Seniura

Et les zizis l'emportent largement, cette année encore, sur les fèves traditionnelles : "On est à 90% de fèves coquines contre 10% pour les fèves classiques, c'est inimaginable ! On demande toujours aux clients quelle fève ils veulent. Et les gens veulent rigoler !" Julien avait eu l'idée d'utiliser des fèves rigolotes l'an dernier, pour sortir un peu de la morosité ambiante due à l'épidémie de Covid. "On en est toujours au même stade cette année, les gens veulent rigoler et s'évader, quelque part".

Commandes en ligne, appels de toute la France et même de l'étranger

Ses galettes coquines sont disponibles depuis la fin décembre, et les appels affluent de toute part : "On a des gens qui sont venus de Liège en Belgique. Des Parisiens sont venus. On envoie aussi des galettes sous vide, une quinzaine par jour".

Depuis un an, l'engouement pour les produits de Julien, qu'ils soient coquins ou non, ne se dément pas, lui qui avait beaucoup souffert du premier confinement. Il venait de s'installer, deux ans auparavant, et son activité avait considérablement ralenti. "Je n'aurais pas imaginé ça à Bourgaltroff, un petit village de 300 habitants. Ce succès, c'est une grande fierté." Il a même des projets d'embauche ou d'agrandissement.

Mais ce succès a aussi un prix : l'an dernier, Julien avait vendu 3.000 fèves coquines, et passait ses journées pendu au téléphone : "J'avais une oreillette, en train de faire les galettes, et quelqu'un me suivait avec un carnet pour noter les commandes. On s'était fait un peu dépasser par les événements !" Cette année, pour faciliter les commandes et l'intendance, Julien s'est inscrit sur le site Ma Ville Mon Shopping, déployé dans le Saulnois pour tous les commerçants de proximité. Et ça lui change la vie : "Les clients ont toutes les infos, les tailles, les photos des fèves, les prix... Cela nous fait perdre beaucoup moins de temps", et le boulanger peut se concentrer sur la fabrication de ses galettes, une soixantaine par jour.

Appel aux créateurs de fèves

Pour l'an prochain, Julien Bernard-Regnard voudrait même créer sa propre fève : "J'ai des idées en tête. Si un fabriquant veut bien la créer, qu'il me contacte !"

Pour les amateurs de fèves plus classiques, vous apprécierez aussi celles éditées par l'office du tourisme du Saulnois, à l'effigie des monuments du secteur. Celui qui trouvera la fève de la chapelle de Marimont chez Julien Bernard-Regnard gagnera un an de baguettes !