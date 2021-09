Julien Doré choisit le bateau d'un ostréiculteur de l'étang de Thau pour son nouveau clip

Si vous avez vu le dernier clip du morceau "La bise" de Julien Doré, vous n'avez pas pu rater ce bateau vert pétant siglé Metallica, sur lequel l'artiste fait le show. Cette barge, c'est celle de Yannick Desplat, un ostréiculteur de l'étang de Thau et gérant de l'Ambre de Thau. Un clip né d'une rencontre entre deux univers musicaux totalement opposés.

Il suffit de s'approcher de l'établissement de Yannick, situé à Bouzigues, pour comprendre l'univers musical dans lequel il navigue depuis 1986. Dehors, sa camionnette est floquée Metallica, tout comme son bateau.

Yannick Desplats a même inscrit le nom de son groupe préféré sur son camion. © Radio France - Virginie Vandeville

Avant même de rentrer dans son antre, la musique du groupe de Métal résonne. A cela s'ajoute des posters du groupe à l'intérieur

Dans l'antre de Yannick, on peut y trouver des poster du groupe de Métal. © Radio France - Virginie Vandeville

Un amour du groupe américain que l'ostréiculteur a également tatoué sur ses bras. Alors quel est le lien entre ce fan de Métal et Julien Doré ? Et bien aucun.

Le bateau de Yannick Desplats, utilisé pour le clip "La bise" de Julien Doré. © Radio France - Virginie Vandeville

Cela match directement entre nous

Il y a environ un an, Yannick Desplats reçoit un appel de son ami Océane. La femme lui indique qu'elle a conseillé à l'artiste gardois de venir déguster des huîtres chez lui. "J'avoue que je ne le connaissais pas. J'avais juste l'image d'un gars de la télé-réalité. Alors avant qu'il n'arrive, avec mon ex femme, nous avons bûché. On est allé voir ce qu'il faisait sur Youtube", plaisante l'homme.

À l'arrivée du chanteur, "cela match directement entre nous" poursuit Yannick. "Je discutais avec ses ingénieurs du son de musique car eux aiment souvent le Métal. Et puis Julien est arrivé vers nous et m'a dit qu'il aimait beaucoup mon bateau et qu'il le voulait pour son nouveau clip. Une fois qu'il est parti, je me suis dit qu'il avait juste dit cela comme ça. Mais il y a trois mois, j'ai reçu un appel de son producteur qui m'a dit: Yannick, ton bateau va devenir célèbre. Julien veut tourner son clip dessus", détaille l'ostréiculteur.

Un clip tourné il y a trois mois. Un moment resté gravé dans la tête de Yannick. "C'était un super moment. J'ai montré à Julien comment piloter mon bateau. Il a vite réussi à le magner. Et puis dès que la musique a démarré, il s'est déhanché. J'aime bien le fait qu'il soit décalé."

Yannick a imprimé des photos de la première venue de Julien Doré dans son établissement. © Radio France - Virginie Vandeville

Quelques fans sont déjà venus sur place

Avec la sortie du clip, il y a deux semaines, des fans sont déjà venus à l'Ambre de Thau. "Il y en a qui sont venus oui. Une femme est venue et m'a dit qu'elle repasserait pour voir comment je travaille. D'autres prennent des photos du bateau. Il y a même eu un groupe qui s'est mis à danser dessus.Et puis ce qui est bien aussi c'est que cela rejaillit sur toute la profession. C'est une très bonne image pour l'étang de Thau. Mais je suis surtout très content qu'il ait laissé Metallica sur mon bateau lors du tournage", s'amuse Yannick.

Malgré une rencontre inoubliable avec le chanteur, l'ostréiculteur n'adhère pas vraiment à sa musique et d'une manière générale, à la musique française. "C'est l'homme que j'ai apprécié", précise encore le professionnel. Mais Yannick Desplats espère une chose, que Metallica voit le clip et viennent le voir.