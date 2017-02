Jurançon: le mythique vignoble du Clos Joliette est à vendre

Le Clos Joliette, mythique vignoble béarnais est à vendre. Depuis la mort du propriétaire Michel Renaud sa famille n'arrive plus à gérer le domaine.

C'est une légende qui n'a pas l'air de grand chose comme ça. Deux petits hectares de vignes, en pente. Mais un mythe pour les connaisseurs, depuis presque un siècle. Depuis la mort du propriétaire Michel Renaud sa famille n'arrive plus à gérer le domaine.

Un vin mythique

Le Clos Joliette tient d'abord sa réputation de sa situation. Des vignes en pente, au soleil, un ruisseau en bas qui rend le sol humide, et surtout une faille de fer qui passe sous la terre et qui rend le terroir unique en son genre. C'est un vin très spécial, voire cérébral d'après les connaisseurs. Très rare aussi, seulement 1 500 bouteilles sont produites par an, c'est très peu, et ça fait perdurer le mythe. Une bouteille coûte entre 100 et 300 euros selon le millésime.

Le chais du Clos Joliette, couvert de champignon pour améliorer la vinification © Radio France - Margaux Stive

Une association de vignerons pour reprendre le domaine

La famille Renaud a racheté le domaine en 1989, mais en 2015 le père, Michel Renaud est mort brusquement d'un cancer. Et sa veuve et ses deux enfants ne peuvent pas continuer. Ils sont en contact avec l'association "A bisto de nas", qui regroupe 11 vignerons du Sud-Ouest. Ils sontintéressés pour racheter, et selon Valérie Renaud, la fille, ils sont dans la lignée de l'histoire du Clos et de ses traditions.

" Je dois m'en séparer, l'histoire est finie - Dominique Renaud, la veuve de Michel Renaud

Mais pour le moment des problèmes de successions bloquent les négociations et donc la vente. En attendant les ouvriers agricoles, fidèles au domaine, continuent de s'occuper des vignes.