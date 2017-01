Jusqu'à -10°C dans les Landes : écoutez les sons étranges de ce lac gelé à Gaillères

Les températures sont encore glaciales la nuit dans les Landes en cette fin de semaine : on descend par endroits sous la barre des -10°C. Dans ces conditions, certains lacs gèlent et si on se ballade autour, quand le soleil commence à faire fondre la glace, on peut entendre des sons étranges.

Frédéric Denis a pu capter le chant étrange de l'étang gelé de Massy à Gaillères, près de Mont de Marsan.