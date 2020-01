"Jusquà l'Aube", la nouvelle émission comique de Netflix tournée dans les châteaux "hantés" du Périgord

Château-l'Évêque, France

Avis aux amateurs d'histoire d'épouvante. La plateforme Netflix a mis en ligne, vendredi 10 janvier, une nouvelle émission qui met en scène des Youtubers et humoristes français dans des châteaux hantés. Ça s'appelle "Jusqu'à l'Aube", le principe est le même à chaque épisode : par groupe de 3, les joyeux lurons investissent un château pour toute une nuit et doivent se mettre à la recherche de fantômes qui hantent les lieux.

Sur les traces de l'évêque assassiné...

Alors évidemment ça donne des scènes tantôt angoissantes, tantôt hilarantes. Et parmi les 8 épisodes, au moins deux ont été tournés en Dordogne. Au château de Puymartin près de Sarlat, avec les humoristes Mr Poulpe, Bérengère Krief et Thomas VDB. Et à celui de Château-l’Évêque près de Périgueux, avec Laurie Péret, Issa Doumbia et Fadily Camara.

C'est dans ce dernier que France Bleu Périgord est remonté sur les traces de l'évêque Fourniet, propriétaire des lieux au XVème siècle, assassiné par ses domestiques qui ont fui avec le trésor du château. Un fait historique repris pour le pitch de l'émission.

On plante le décor dans ce château du XIVe siècle perché sur la roche et plongé dans la nuit noire. Première mission de la soirée pour la petite troupe : entrer en contact avec l'âme de l’évêque Fourniet. C'est Laurie Péret qui s'y colle, direction la tour qui menait à l'ancien donjon. Avec une simple caméra et une lumière, l'humoriste tente d'entrer en contact avec l'ancien évêque. Elle s'assoit sur les marches, éteint sa lumière... et en la rallumant elle se retrouve entourée de blattes. La panique, les hurlements et les appels au secours... Voilà donc la première scène de l'épisode de Château-l’Évêque.

A notre tour, direction le château périgourdin... Mais de jour de préférence et accompagné de Gérard de Colombières. Le propriétaire qui ne nous rassure pas vraiment, "Il y avait déjà eu des recherches de fantômes et d'esprits par des spécialistes, ici." Pire, il certifie la scène de l'évêque, "Une de mes amies, qui est une lointaine cousine de cet évêque, m'a confirmé tout cela." Et pour couronner le tout, lors du tournage, "Il ont eu la chance, cette nuit là d'avoir un orage sec. Des éclairs, des coups de tonnerre et pas une goutte de pluie." Le tableau parfait pour une maison hantée...

Heureusement, le toutou Igor veille sur le château © Radio France - Winny Claret

