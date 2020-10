Juste avant la retraite, le chien policier Mia flaire 60.000 euros issus du trafic de drogue

La femelle malinois, affectée à la Direction départementale de la sécurité publique de la Drôme (DDSP 26), a découvert plus d'un million d'euros en six ans de service. Elle va partir à la retraite avant la fin de l'année. Portrait de Mia, par son maître Eric.

Mia, chien policier de 7 ans et demi (8 ans en janvier prochain), est spécialisée dans la recherche de billets de banque et de stupéfiants. Elle est affectée à la DSP 26 depuis 2014 et sa carrière est exceptionnelle.

60.000 euros en une prise

En début de semaine, Mia a découvert lors d'une perquisition menée en région lyonnaise, des billets pour une valeur de 60.000 euros. "Elle marque tout de suite une cache, deux caches, trois caches, puis on découvre des billets et encore des billets ; on voit l’interpellé se déconfire et on trouve 60.000 euros issus de trafics de stupéfiants" explique Eric, le maître de Mia.

Le policier, conducteur cynotechnique, travaille avec la femelle malinois depuis 2014 et a développé avec elle des liens extrêmement forts. "J'ai eu des chiens de famille mais là la relation est un cran au dessus, on est ensemble du matin au soir".

"Elle vit à la maison et on ne se quitte pas"

Un million d'euros découverts en six ans de service

En six ans de carrière, Mia a permis de découvrir plus d'un million d'euros issus de l'économie souterraine. "C'était vraiment l’objectif qu'on s'était fixé ces dernières années et on l'a fait !" explique Eric, ravi. "C'est énorme pour notre petite DDSP de la Drôme, pour nous c'est super".

Eric, conducteur cyntechnique et maître de Mia nous retrace leurs belles prises. Copier

Une retraite bien méritée à la maison

D'ici la fin de l'année, Mia partira à la retraite et elle va pouvoir couler des jours heureux chez Eric, dans sa maison. "On va continuer le cardio pour qu'elle reste en forme et les ballades mais en plus elle pourra jouer quand elle voudra, on va la soigner et bien s'en occuper, elle va vire des jours heureux" explique Eric, le sourire aux lèvres.