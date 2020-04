Kebab, pelouse pas tondue et faux sportifs : les pires excuses pour échapper au confinement

Bientôt vingt jours que la France est confinée, et les contrôles de police s'intensifient en Normandie pour s'assurer que les gens dehors ont une bonne raison d'y être - et une attestation en poche. Parmi les passants contrôlés, certains ont glissé quelques arguments improvisés pas si convaincants.

La vaisselle est faite, le chien a été sorti, les livres sont (re)lus plus que de raison et il n'y a rien de palpitant à regarder sur les écrans... Quand certains commencent à saturer du confinement (et malgré l'importance de cette mesure pour endiguer la pandémie de coronavirus Covid-19), ils se cherchent de bonnes excuses pour aller prendre l'air. Outre les raisons "essentielles" (courses, rendez-vous médicaux, travail, etc), ils dégainent des arguments plus ou moins originaux, plus ou moins recevables pour échapper au PV de 135 euros. Tour d'horizon de certaines (très) mauvaises excuses relevées par les forces de l'ordre en Normandie.

Les téméraires

Certaines sont prononcées en extérieur, directement aux forces de l'ordre, pendant un contrôle inopiné. Et lorsqu'on n'a pas nécessairement une raison essentielle de se trouver dehors, on peut chercher à improviser. Sauf que l'inspiration n'y est pas toujours !

Ainsi, pas mal de policiers ont entendu ce genre de phrases, surtout au début du confinement :

"Non, mais je suis en train de faire mon sport !"

L'activité sportive étant permise dans un rayon d'un kilomètre autour du domicile, et pas plus d'une heure par sortie. Sauf que ces "sportifs" n'étaient visiblement pas en pleine séance de footing, et portaient plus souvent un jean et des chaussures de ville (ou des talons) qu'un ensemble d'athlète. Bien tenté.

Autre excuse entendue à l'occasion, notamment par les gendarmes :

"Je vais à la pharmacie !"

Difficile de contester cet argument... sauf si l'on se rend compte, comme c'est arrivé à certaines patrouilles, que l'achat portait moins sur des médicaments de première nécessité que sur des pilules-minceur ou de l'autobronzant.

Une chose réellement essentielle, alors, c'est bien la nourriture ! De nombreuses enseignes alimentaires restent ouvertes pendant le confinement, notamment les boulangeries. C'est ainsi que parfois, des phrases comme celle-ci ont pu être entendues :

"Je vais chercher ma baguette !"

Et ça ne serait pas si problématique... si la personne n'était pas accompagnée de quatre ou cinq amis dans sa quête du pain quotidien.

Les prudents

D'autres savent ou devinent la rigueur et la fréquence des contrôles, et préfèrent passer un coup de téléphone avant de mettre un orteil dehors. Ainsi, les centres d'opérations de gendarmerie (COG) de Seine-Maritime et de l'Eure et les commissariats de police reçoivent des centaines d'appels quotidiens sur telle ou telle spécificité non mentionnée dans l'attestation. Au choix :

"Est-ce que je peux aller chercher un kebab ?" La réponse de l'opérateur de gendarmerie ? Non. "Restez et mangez chez vous" autant que possible. D'ailleurs, les restaurants eux-mêmes doivent rester fermés, et même si la vente à emporter et l es livraisons sont parfois possibles , le risque que courent les livreurs (notamment à vélo) a conduit à deux appels à la grève en deux semaines.

, le risque que courent les livreurs (notamment à vélo) a conduit à deux appels à la grève en deux semaines. "Est-ce que je peux aller tondre la pelouse chez ma grand-mère ?" Permission... toujours pas accordée par le gendarme, qui n'y voyait pas un motif très essentiel. "Elle va pousser, la pelouse, tant pis !"

Certains, aux habitudes alimentaires inébranlables, demandent parfois s'ils peuvent se rendre dans un supermarché plus lointain, pour une raison... bien précise : "L'autre magasin est plus proche, mais ils n'ont pas mes produits surgelés favoris."

Des exemples cocasses parmi tant d'autres, qui nous permettent de vous rappeler un petit conseil, lui, bien plus pragmatique : pour votre santé et celle des autres, l'idéal est de rester chez soi, au chaud, dès que c'est possible !