Keleier Breizh | Grit sport en ur gomz brezhoneg !

Dans les infos en breton ce mardi on revient sur l'annonce de l'interdiction du glyphosate pour plus de la moitié de ses utilisations, une mesure qui ne convainc pas les écologistes. Et on parle bonnes résolutions avec Sterenn an Nedeleg de Sked qui veut créer une équipe de sport en breton !