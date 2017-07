A Keremma dans le Nord Finistère, la plage de sable fin est un coin de paradis pour les amoureux de la nature

Nous poursuivons notre série sur les plus belles plages du littoral breton. Sur la côte nord du Finistère, l'anse de Goulven abrite une plage et les dunes de Keremma. Un site exceptionnel où la lumière et le paysage peuvent changer plusieurs fois par jour en fonction de la météo et des marées.

Les dunes de Keremma appartiennent au conservatoire du littoral et figurent parmi les sites remarquables d'intérêt européen du point de vue floristique et de l'avifaune. C'est un site classé Natura 2000 . Les dunes et la plage offrent un spectacle magnifique.

La baie de Goulven, un vrai paradis pour les pêcheurs à pied © Radio France - Anne Tréguer

" Le paysage peut changer 5 fois dans la journée selon qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente à marée haute ou marée basse", nous explique Nicole guide nature à la maison des dunes de Tréflez. L' une des particularités de la plage est la qualité du sable. Le sable est blanc et très fin. Il y a beaucoup de coques dans la baie et la décomposition de ces coquillages alimente notamment le fond de baie.

Le sable blanc et très fin est l'une des particularités de ce site exceptionnel © Radio France - Anne Tréguer

Des visites permettent de découvrir la faune et la flore

La maison des dunes organise tous les jours ou presque des visites pour mieux découvrir ces paysages exceptionnels, un vrai régal pour les amoureux de la nature et les passionnés de photos. Les locaux viennent s'y balader, faire leur footing et les vacanciers ne se lassent pas comme Christine, qui vient de la Somme et qui ne tarit pas d'éloges devant le spectacle du haut de la dune : " C'est vraiment très beau, c'est magnifique. L'eau est limpide, transparente, c'est fantastique"

La maison des Dunes située non loin des dunes sur la commune de Tréflez organise de nombreuses visites guidées © Radio France - Anne Tréguer

C'est un vrai paradis pour Thomas, éleveur de postier breton

Quelques courageux marchent ou se baignent dans une eau à 15 degrés en moyenne toute l'eau. Thomas vient aussi débourrer sa jument Caline, un postier breton. Ensemble ils participent à de nombreux concours d'attelage. "Keremma un vrai paradis", nous déclame Thomas.

Reportage sur ceux qui fréquentent ou se baladent occasionnellement en baie de Goulven :