Kévin, le coiffeur au grand cœur qui coupe les cheveux des personnes sans-abris

Kévin Ortega est coiffeur-barbier et organise des maraudes à la rencontre des sans-abris dans les rues de la région. Il leur offre une coupe de cheveux et quelques instants de bien-être aux plus démunis.

Aix-en-Provence, France

La semaine, Kevin Ortega est coiffeur-barbier dans un salon traditionnel à Marseille. Et le weekend, il effectue des maraudes version coiffure. Kevin va à la rencontre des sans-abris dans les rues de toute la région, d'Aix-en-Provence à Avignon en passant par La Ciotat. En quelques minutes, il installe un vrai petit salon de coiffure sur le bitume.

Kévin, un coiffeur au grand cœur qui va à la rencontre des personnes sans-abris. pic.twitter.com/9ZvXPtx2dv — France Bleu Provence (@bleuprovence) December 31, 2018

Du bien-être pour les sans-abris

Suzanne est arrivée en France depuis trois ans et elle vit dans la rue. Au delà d'une nouvelle coupe de cheveux, Kevin lui offre quelques instant de bien-être. Une coupe de cheveux qui permet aussi de retrouver un peu de dignité.

Une boule à zéro et un rasage demande Poguy, sans-abri depuis près de vingt ans. © Radio France - Julie Pacaud

Au fur et et à mesure de sa maraude dans les rues d'Aix-en-Provence, Kevin retrouve Poguy, cela fait vingt qu'il dort dehors. Ce sans-abri opte pour une boule à zéro et un rasage de près. Entre deux blagues, Kévin sort sa tondeuse et son rasoir. Cette coupe de cheveux est avant tout l'occasion de partager un peu de chaleur humaine et de la complicité. Des rencontres émouvantes qui donnent envie à Kevin de continuer mais surtout de développer ces actions.

Ça me motive à en faire encore plus et à élargir ce mouvement dans toute la France.

Pour les fêtes, Kevin distribue également des kits d'hygiène aux sans-abris, confectionnés grâce à l'argent récoltés lors d'une cagnotte. Une seconde cagnotte vient d'ailleurs d’être lancée pour le second projet de Kevin : offrir des repas chauds aux sans-abris de La Ciotat.