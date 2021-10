Kévin, fidèle supporter de la Berri, met l'ambiance à lui tout seul à Boulogne

Kévin a donné de la voix (et du tambour) pour encourager la Berri à Boulogne

Il n'a pas hésité à donner de la voix, si bien que même s'il était le seul supporter de la Berrichonne football ce vendredi à Boulogne, on l'a entendu dans tout le stade. Kévin, fidèle supporter des rouge et bleu, a donné de la voix pour encourager son équipe. Une performance remarquée et saluée par les Boulonnais, qui saluent sa prestation dans une vidéo postée par le club de Boulogne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cet habitant de Bourges, chauffeur routier, a décidé de faire le trajet jusque dans le Nord-Pas-de-Calais après être allé voir un concert à Paris. Malgré ses encouragements, la Berri n'a réussi à arracher que le nul (1-1) face à Boulogne. Pas de quoi faire taire l'enthousiasme de ce fidèle supporter.

Preuve que les kilomètres ne comptent pas quand on aime : le prochain déplacement de Kévin pour supporter Châteauroux ce sera à Sète le 22 février prochain.