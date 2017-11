VIDEO-Kito de Pavant navigue au milieu des dauphins

Le skipper Héraultais Kito de Pavant engagé dans la Transat Jacques Vabre se rapproche du Brésil. Au classement de ce vendredi après midi il est toujours 5ème. Il a filmé des dauphins en train d'accompagner le monocoque dans sa sortie du Pot au noir.

Le navigateur kito de Pavant devrait arriver à Salvador de Bahia au Brésil lundi soir. Depuis le 5 novembre, il est engagé ( avec Yannick Bestaven) dans la transat Jacques Vabre. Le monocoque Bastide Otio pointe à la 5ème place (classement de vendredi 15 h). Il reste au duo moins de 1000 miles (1800 kilomètres)à parcourir.

Dans son dernier message du bord le skipper héraultais se réjouit d'être sorti de ce foutu pot au noir:

"Jeudi en fin d'après midi, un énorme nuage nous barrait la route sans vent dessous. Le lourd nuage a fini par se vider en expulsant de l'air qui nous a permis de passer dessous, des trombes d'eau se sont abattues sur nos têtes.Derrière le nuage, il nous a fallu encore quelques heures à batailler pour gagner les quelques milles nous séparant du flux d'alizé de sud-est. On avait l'impression que la mer bouillait et on a bien cru qu'on allait tout casser tant les voiles claquaient fort dans cette mer démontée.Et puis d'un seul coup, le vent chaud est arrivé, celui du sud. Le bateau s'est appuyé dessus, a accéléré, et nous nous sommes éloignés. Soulagement ce vendredi matin, le vent est régulier, une quinzaine de nœuds, la mer pas trop agitée et on fait route vers Salvador qu'on devrait atteindre lundi soir"

Et comme un bonheur n'arrive jamais seul... il nous envoie une vidéo montrant une horde de dauphins à côté du voilier ( pour voir la vidéo cliquez sur le tweet ci-dessous).

Dans la catégorie Imoca, Jean-Pierre Dick et Yann Eliès sur St Michel/ Virbac est toujours en tête de la flotte à un peu plus de 600 kilomètres de l'arrivée.