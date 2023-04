Koala en liberté, le PSG dans les Yvelines... les meilleures (fausses) infos en Ile-de-France de ce 1er avril

À l'occasion du 1er avril et son traditionnel poisson farceur, les réseaux sociaux ont vu surgir des annonces de tous les côtés, à prendre avec beaucoup de recul. Voici notre sélection francilienne.

Et si le PSG devenait le PSH ?

Pour Paris Saint-Honorine. Se jouant des difficultés du club à trouver un stade, le maire de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, propose officiellement - mais pas très sérieusement - son aide au club parisien. "J’ai décidé de déposer la candidature de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine pour accueillir le nouveau stade du PSG sur l’Île de Devant", écrit Laurent Brosse*.* Qui ne tente rien n'a rien ?

Le plus grand toboggan du monde à Paris !

Plus géant que SpaceMountain à Disneyland Paris et plus renversant que Goudurix au parc Astérix, le toboggan géant de la Tour Eiffel. Le plus haut toboggan du monde verrait le jour dès cet été sur l'emblème de la capitale française. D'après la vidéo - très travaillée - publiée par le monument , il y a de quoi soulever les cœurs même des plus courageux.

Un koala en Seine-Saint-Denis ?

La Tour Eiffel est la candidate parfaite pour les canulars avec cette photo relayée par la mairie de Paris. Deux tours pour le prix d'une ! Ce n'est ni un photomontage, ni l'œuvre d'une intelligence artificielle. La jumelle est la création d'une agence d'évènementiel vendéenne baptisée "Eiffela". Elle est une réplique à l'échelle 1/10e du monument, haute de 33 mètres et pesant 32 tonnes et elle a pris ses quartiers à côté de sa grande sœur sur la Champ de Mars pour quelques jours.

Plus d'une Tour dans son sac

Drôle d'endroit pour une rencontre. Des habitants de Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis affirment avoir aperçu un koala dans un arbre ! C'est en tout cas ce que rapporte le compte Twitter de la mairie, indiquant même que "une intervention des pompiers est en cours". Les feuilles d'eucalyptus sont visiblement plus vertes en Ile-de-France !

Un arroseur arrosé... dans les Yvelines

Les pompiers des Yvelines semblent être bien débordés... Au point d'encourager les habitants à se procurer une protection peu commune pour lutter contre les incendies de maison : un pistolet à eau ! Tout en précisant "En cas de non maitrise n’hésitez pas à appeler les pompiers au 112", éthique professionnelle oblige.

Le musée d'Orsay sous l'eau

Quelle a dû être la surprise des promeneurs du musée d'Orsay ce samedi, face à l'installation proposée par le musée ! Des poissons géants qui semblent s'échapper par les fenêtres du bâtiment, comme débordé par toute cette agitation. Le fameux Déjeuner sur l'herbe s'offre même une petite sortie pour l'occasion. Cette vidéo est l'œuvre du créateur américain Ian Padgham, habitué des incrustations numériques dans des paysages réels.