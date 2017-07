« Koh Koh-Lanta » : un camp de vacances pour jeunes mayennais inspiré de l’émission de TF1 !

Ils jouent aux naufragés du Pacifique... un peu comme à la télé ! Une soixantaine de jeunes mayennais participent cette semaine au camp « Koh Koh-Lanta » à St-Denis du Maine. Les équipes s’affrontent au cours d’épreuves de sport et de réflexion.

Ils s'affrontent dans des jeux de confort, des épreuves d'immunité et doivent passer chaque soir par la case "conseil". Une soixantaine de jeunes mayennais participent cette semaine au camp "Koh Koh-Lanta" à la base de loisirs de St-Denis-du-Maine. Un camp de vacances pensé par la communauté commune du Pays de Meslay-Grez, comme un clin d'œil à l'émission de TF1 dans laquelle des aventuriers bataillent au cours de joutes de survie sur des îles paradisiaques.

Les mêmes épreuves qu’à la télé… Ou presque !

Certes, on est assez loin des océans bleu-lagon et des plages de sable fin qui ont fait la renommée de "Koh-Lanta" à la base de loisirs de St-Denis-du Maine... mais en fermant les yeux très fort on pourrait presque s'y croire ! Les participants sont âgés de 12 à 17 ans. Ils vivent et campent sur place depuis lundi en totale autonomie. L’aventure va durer 4 jours. Et c'est Arnaud Houdayer, le responsable du camp, qui a eu l'idée de ce séjour un peu particulier il y a neuf ans. Il travaille à la communauté de commune du Pays de Meslay-Grez et a voulu faire au plus près du programme télé : « On a les épreuves-phares de Koh-Lanta : les poteaux, la fabrication de radeaux avec relais, des épreuves aquatiques… C’est assez physique ! »

Les candidats les plus tenaces sont restés plus d'une heure sur les poteaux - Arnaud Houdayer

Toutes les équipes ont dû construire un radeau © Radio France - Claudia Calmel

Des participants épuisés après la traversée en radeau ! © Radio France - Claudia Calmel

Ce fan de l’émission ne pouvait évidemment pas faire l’impasse sur la fameuse épreuve de dégustation : « A la télé, les candidats mangent des vers, des araignées et des scorpions. Nous, on est pas allés jusque-là mais pour gagner l’épreuve, les jeunes doivent avaler des rognons, du poumon et de la cervelle ! »

Et apparemment ce n’est pas très ragoûtant si l’on en croit les mines déconfites d’Alexia, d’Alexis et de Théo, rien que d’y penser : « C’est horrible, c’est vraiment dégueulasse ! Pas forcément le goût, mais la texture… surtout la cervelle, beurk ! »

Alexia, Alexis, Brice et Théo © Radio France - Claudia Calmel

C’est Arnaud Houdayer qui joue les Denis Brogniart, le maître de cérémonie du programme de TF1. Et il a poussé le sens du détail assez loin : comme dans l’émission, les douze équipes de cinq participants ont chacune une couleur et un drapeau. Les jeunes se battent pour décrocher un totem ou des colliers d’immunité qui leur éviteraient de se faire éliminer une fois le conseil venu. Et comme dans l’émission, le fameux conseil a lieu chaque soir autour d’un feu de camp.

L'équipe jaune et son totem protecteur © Radio France - Claudia Calmel

Les équipes autour du feu de camp pour le conseil du soir - Arnaud Houdayer

Une organisation qui a beaucoup de points commun avec celle du vrai "Koh-Lanta".

"Le cœur de Koh Koh-Lanta, c’est les stratégies !"

Et entre les épreuves, comme dans l'émission télé, les jeunes participants intriguent et montent des stratagèmes pour aller le plus loin possible dans l’aventure sous le regard amusé d’Arnaud Houdayer : «Ah, le cœur de Koh Koh-Lanta, c’est les stratégies ! On voit des tractations avant le conseil entre les jeunes pour voir quelle équipe va sortir. Il y a parfois de petites traîtrises… C’est assez drôle ! »

Un des jaunes vote contre l'équipe grise pendant le conseil - Arnaud Houdayer

Mais l'idée de ce camp, c'est surtout de transmettre de belles valeurs aux participants : « On apprend à être solidaires les uns avec les autres. Si pendant le trek (une marche de 12 km en forêt près de Saulges, ndlr) un des coéquipiers est à la traîne, on pas le lâcher, on va se serrer les coudes ! ». Valentin aussi a l’impression de beaucoup apprendre sur ce camp : « J’ai déjà participé l’an dernier. Et moi, je pense toujours que je suis le meilleur donc ça m’a appris à accepter la défaite. Je suis mauvais perdant à la base. Du coup, j’apprends à perdre. »

Les participants repartiront tous avec un t-shirt et des foulards siglés - Arnaud Houdayer

Et c’est justement l’un des enseignements que les participants retiennent en quittant « Koh Koh-Lanta » pour Arnaud Houdayer : « Sur douze équipes, à la fin, il n’y a qu’un seul gagnant. Ils apprennent donc à féliciter les gens qui gagnent et c’est une bonne chose dans cette société plutôt individualiste. Ils prennent aussi conscience de l’importance de l’intérêt commun. Je me souviens d’une année où on avait une jeune fille pas très sportive qui s’est transcendée au fil des épreuves. Au moment de la dégustation, elle a même mangé toute l’assiette d’abats pour ne pas que ses copines aient à le faire. C’est à l’image du camp : ils s’entraident, ils sont solidaires. Il se passe vraiment de belles choses ici ! »

Arnaud Houdayer, le créateur de "Koh Koh-Lanta" © Radio France - Claudia Calmel

Les vainqueurs de cette 9ème édition de « Koh Koh-Lanta » ne gagneront rien du tout. Même pas de médaille en chocolat. Et la sentence... est irrévocable !