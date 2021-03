Koh-Lanta 2021 : qui est Gabin, l'aventurier originaire de Haute-Savoie ?

Cette année encore les Pays de Savoie seront représentés sur l'île de Koh Lanta. Parmi les 20 candidats de cette 22ème saison de l'émission culte de TF1 tournée en Polynésie française, un aventurier haut-savoyard. Gabin a t-il toutes les qualités d'un aventurier pour ce Koh Lanta : Les armes secrètes ?

Gabin, 28 ans, saisonnier dans la restauration

Âgé de 28 ans, Gabin vivant à Bernex en Haute-Savoie près d'Évian-les-Bains, participe à l'émission pour se mettre à l'épreuve. "Chercher cette limite à atteindre et cette zone à franchir pour se mettre en difficultés", voilà ce qui motive le jeune homme aux yeux verts, passionné de sport.

"Comme beaucoup de haut-savoyards, je fais de la randonnée et du trek, du coup j'ai l'habitude de dormir dehors !" - Gabin, candidat haut-savoyard à Koh Lanta

Ultra-sportif voire hyperactif, Gabin fait de la course à pied, du trail, énormément de cross fit mais aussi un peu de vélo. "Tout ce qui est dépassement de soi" intéresse le haut-savoyard. Il y a deux ans, il a également participé au championnat du monde de course d'obstacles en Suède et a terminé à la cinquième place.

L'athlète devra aussi aborder l'aspect stratégique du jeu. Là encore, Gabin a toutes ses cartes à jouer. Le jeune homme a gardé pendant plusieurs mois le secret de sa participation à l'émission. "Je ne voulais pas trop impliquer mes proches, notamment pour ne pas les inquiéter" explique le jeune homme. Finalement, après leur avoir avoué, "ils sont encore plus fiers que moi" conclue Gabin.

La nouvelle saison de Koh Lanta commence ce vendredi 12 mars à 21 heures sur TF1.