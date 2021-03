Koh-Lanta : la maman du boulanger d'Audincourt voulait lui faire manger des vers de terre

Le grand soir pour Hervé Comte, boulanger à Audincourt, dont le début de l'aventure dans l'émission Koh-Lanta est diffusée ce vendredi soir sur TF1. La nouvelle saison, baptisée "les armes secrètes", a été enregistrée à l'automne dernier en Polynésie française. 50 jours de tournage pour les plus chanceux. Ils étaient 20 aventuriers, 10 femmes et 10 hommes.

Je voulais lui faire frire des vers de terre

On ne saura rien sur les performances de notre héros audincourtois de 45 ans, Hervé Comte, grand sportif accompli. Secret de la production oblige. Il nous confiait hier matin que "cette participation à Koh Lanta était pour lui une évidence depuis de longues années".

"Le connaissant, il devrait aller loin" dit Arnaud, l'un des boulangers des établissements Finck Copier

Secret sur son aventure, mais pas sur sa participation à l'émission qui fait beaucoup parler dans ses deux boulangeries à Audincourt : les boulangeries Finck. Son personnel et ses clients sont fiers de leur héros d'un soir (ou plus).

Sa première fan est sa maman, Sylvette, fière de cette participation à laquelle il a toujours rêvé. "Je m'étais toujours demandé s'il allait manger des vers de terre. Et pour le préparer, je m'étais promise de lui faire frire des vers de terre, mais je n'ai pas tenu ma promesse".

Notre région est plus que son fromage et sa saucisse

Pour Saïda et sa fille Myriam, "Il y a des talents dans notre région. On n'est pas des campagnards avec notre fromage et notre saucisse. On est plus que ça. Ca donne une belle image de notre petit coin qui est un peu perdu."

"Au delà du fromage, notre région a du talent" pour Saïda et Myriam Copier