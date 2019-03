Un gel douche au parfum kouign-amann pour sentir bon le breton ?

Saint-Donan, France

Comme le dit Topito qui a fait le buzz avec ce shampoing il y a quelques semaines, un jour quelqu'un s'est donc réveillé en se disant : "tu sais ce qu'il manque dans ce monde ? Un gel douche parfum kouign-amann". Autrement dit, au beurre, l'ingrédient principal du fameux gâteau breton ! Ce "quelqu'un", c'est Séverine Palut, la gérante de Ma Kibell, petite entreprise de cosmétiques 100% bretons basée à Saint-Donan dans les Côtes d'Armor.

Les ventes explosent sur le site internet de la boutique

"C'était un clin d’œil", explique-t-elle. "Nous avons plusieurs produits comme ça avec des connotations rigolotes". Un clin d’œil... qui a tapé dans l’œil de nombreux internautes. Et qui pourrait permettre à la petite entreprise costarmoricaine d'en faire son beurre... "On reçoit beaucoup de messages, de coups de téléphone, des mails", poursuit Séverine Palut, "nous avons explosé les ventes de gel douche kouign-amann sur notre site internet, _on avait du stock mais on va devoir en refaire_".

Un jour, quelqu'un s'est réveillé et s'est dit "Tu sais ce qu'il manque dans ce monde ? Un gel douche parfum kouign amann" (quelle époque mes amis)https://t.co/sXyOCvULYGpic.twitter.com/ES7aYjJSCl — Topito (@topito_com) January 29, 2019

Test olfactif à l'aveugle avec un pâtissier...

Le marketing c'est bien joli mais si on se lave avec ce gel douche, est-ce qu'on sent vraiment le breton ?! On vous laisse découvrir à la fin de ce podcast le test olfactif à l'aveugle avec Gurvan, pâtissier de Saint Brieuc :