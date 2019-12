INSOLITE - Un jeune créateur recycle vos anciennes fourrures à Dijon

Ange Luciani est un homme heureux à Dijon. Installé en plein centre ville, il réalise des manteaux, des blousons et des accessoires en fourrure à partir de vieux manteaux démodés auquel il redonne une seconde vie. Voilà de quoi faire sensation pour le réveillon et tout le reste de l'année.

Dijon, France

Vous commencez peut être à penser au réveillon du nouvel an ? Avec cette angoissante question : comment vais je m'habiller ? Si vous voulez faire sensation, voici une bonne idée avec des vêtements ou des accessoires en fourrure signés Ange Luciani. Ce jeune créateur s'est installé à Dijon, cour Henri Chabeuf.

Ange Luciani en plein travail dans son atelier © Radio France - Christophe Tourné

Précision importante, quasiment toutes ses créations sont réalisées à partir de fourrures recyclées. En entrant dans son atelier, on découvre tout de suite le résultat de son imagination et de son travail. Il y a certes des manteaux, mais aussi des sacs à main, des pochettes de tablette, en passant par des trousses, des accessoires pour les pulls, les chaussures...

Des créations d'Ange Luciani, fourreur à Dijon © Radio France - Christophe Tourné

Une reconversion réussie

Se lancer dans cette activité était un pari pour Ange Luciani, mais c'est aussi le fruit d'un héritage. Après des années passées dans l'hôtellerie, il a en effet décidé de renouer avec le métier qu'exerçait son grand père et qui le fascinait. Et si au début, ce jeune créateur s'est fait un peu peur. Aujourd'hui, il est très heureux car s'il avoue ne pas rouler sur l'or, il se réjouit de pouvoir payer toutes les factures et surtout d'exercer un métier qui lui permet de donner naissance à ses propres créations.

Des accessoires créés par Ange Luciani, fourreur à Dijon © Radio France - Christophe Tourné

Selon les vêtements ou les accessoires, les prix varient de 50 à 1 000 euros. La clientèle aussi est très variée. Cela va de la grand mère qui veut faire transformer un vieux manteau qu'elle ne met plus, en blousons pour ses petites filles, à un jeune public qui souhaite "customiser" des vêtements ou trouver des accessoires.

Vous pouvez découvrir le résultat sur le compte instagram d'Ange Luciani.