L'accès au barrage de Bimont fermé du 2 au 23 octobre

En moins d'un mois, sera apportée la touche finale aux colossaux travaux de réhabilitation du barrage de Bimont. Il s'agit d'assurer l'étanchéité de la chaussée de la crète, 130 mètres empruntés par les très nombreux randonneurs du massif Sainte-Victoire. Un filtre d'étanchéité va être posé, puis du goudron va recouvrir le tout.

La période choisie ne doit rien au hasard. On est entre deux vacances scolaires, où l'affluence est moindre. Et puis les températures la nuit ne descendent pas en dessous de - 5 ° , condition sine qua none de la réussite du chantier.

La Société du Canal de Provence insiste pour demander à tous de respecter la fermeture du chantier complexe afin de ne pas le rendre encore plus compliqué qu'il n'est et puis aussi en raison des risques car il est impossible de passer sans prendre le risque de chute.

Informations importantes pour les randonneurs : l'accès à la fontaine d'eau potable sera indisponible car le site est fermé dès la cabane d'informations sur le parking du barrage. Il est conseillé de partir du Tholonet. La fermeture rajoute en moyenne 2h15 de parcours.