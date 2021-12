VIDEO - L'accouchement rocambolesque d'une Niçoise : "j'avais les pieds sur le tableau de bord"

Le petit Nathan n'a justement pas attendu, trop pressé de rencontrer ses parents, il est arrivé deux semaines en avance, les jambes en avant dans la voiture de son papa, avant même d'arriver à l'hôpital. Mélody, la maman a poussé, les pieds sur le tableau de bord.

Mélody et Stéphane attendent leur deuxième fils. Le terme est prévu pour le 23 décembre. La maman en est convaincue, son bébé arrivera avant, elle mise tout sur le 8. La veille, Mélody fait du sport, des étirements, va chez l'ostéopathe. Seulement voilà, elle était loin de penser que ça allait aussi bien marcher...

Mercredi 8 décembre, 6 heures du matin, Mélody sent de premières contractions : "j'ai mis une application pour évaluer le temps entres elles et assez vite, ça m'a dit que je ferais bien d'aller à l'hôpital". Mais Mélody ne ressent pas une douleur insoutenable, alors elle attend un peu. Jusqu'à 7h20, heure à laquelle la jeune Niçoise perd les eaux.

Le bébé arrive avec deux semaines d'avance

"J'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne garder le premier qui a trois ans, et je lui ai dit qu'elle avait le temps de prendre une douche avant de venir", explique Mélody. Une demi-heure plus tard, la future grand-mère arrive, sauf que là, les contractions de Mélody se sont vraiment intensifiées.

Nathan n'attend pas" - Mélody la jeune maman

Les parents se précipitent dans la voiture. Ils doivent arriver vite à l'hôpital. D'autant plus que le bébé se présente en siège. Les médecins ont déjà prévenu Mélody et Stéphane que l'accouchement risque d'être un peu compliqué et qu'il faudra faire une manœuvre spéciale pour mettre au monde leur fils.

Stéphane et Mélody, les heureux parents du petit Nathan, un vrai miracle de Noël, né dans la voiture de son papa. © Radio France - Rachel Saadoddine

Avec tout ça en tête, Stéphane met la gomme :"je roulais depuis peut-être deux minutes et là, elle me dit : "je sens un pied"". Mélody a baissé son pantalon, mis ses jambes sur le tableau de bord, posé une serviette sur elle et a commencé à pousser.

Un accouchement en siège à l'avant d'une voiture

"Là j'ai grillé tous les feux, je me suis mis sur la bande d'arrêt d'urgence", une scène digne du film taxi. Pour détendre l'atmosphère, Mélody lance : "je vais accoucher dans ta voiture", son chéri répond : "pas grave, ce sont des sièges en cuir". Le bébé semble avoir entendu, après le pied, ce sont maintenant les deux jambes qui sont sorties.

"J'ai mis une main dans l'utérus de ma chérie pour tenir le bébé, en continuant de conduire" - Stéphane, papa de Nathan

L'enfant a encore un bras et sa tête coincés, "il était de dos, tout gris, alors je l'ai attrapé et j'ai continué à conduire avec une seule main", raconte Stéphane, des larmes dans la voix. Arrivée en trombe à l'hôpital, deux sages-femmes interviennent très vite et font la manœuvre nécessaire sans même attendre un médecin, "c'est grâce à elles que toute notre famille va bien, merci mille fois à Céline et Sophie", conclut Mélody, le sourire aux lèvres.